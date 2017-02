El tribunal confirma que Urdangarin seguirá libre, sin fianza y podrá continuar viviendo en Suiza

info Libre

para cumplir sus respectivas condenas a seis y ocho años hasta que el Supremo confirme la sentencia, lo que suele requerir un año. Tampoco tendrán siquiera que pagar la suave fianza (200.000 y 100.000 euros) que había solicitado el fiscal. Y, además, el cuñado del rey podrá seguir viviendo en Suiza, donde tendrá que comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial. Lo acaba de confirmar el tribunal que ha juzgado el caso, que ni siquiera acepta de este modo las suaves medidas solicitadas por el fiscal Pedro Horrach: fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarin y de 100.000 para Diego Torres.dado que ninguna de las partes lo había pedido. Pero sí podía oponerse a la petición del fiscal de que se le autorizase a seguir residiendo en Suiza. Lejos de ello, las tres magistradas eliminan de un plumazo la fianza reclamada por Anticorrupción, que había pedido una caución más gravosa para Urdangarin que para Torres por un doble motivo: evitar que Torres, en peor situación económica, acabase en prisión mientras Urdangarin seguía en libertad y hacer patente que tampoco el fiscal Pedro Horrach entiende que se le haya impuesto una condena más baja que a su antiguo socio.de que Urdangarin siguiera libre y que Torres hubiera tenido que ingresar de inmediato en prisión", explicaron a primera hora del día fuentes del entorno de Horrach. Pues ni millonaria ni centesimal: pese a que las penas de prisión superan el umbral a partir del cual se considera que hay riesgo potencial de fuga -cinco años de prisión- y pese a que al menos Iñaki Urdangarin podría haber afrontado sin excesivas dificultades el pago de la fianza -el depósito de la que ya había abonado en la causa no le eximía de pagar la nueva caución, asegura la Fiscalía-, el marido de Cristina de Borbón sale del juzgado de Palma libre y sin más carga que comparecer ante un juzgado suizo el día 1 de cada mes.El fiscal, como adelantóesta mañana de jueves, no cree que exista riesgo de fuga, aunque el viernes sopesaba la opción de pedir prisión incondicional para los dos condenados.española y en principio la seguirán teniendo., subrayan fuentes del caso. Fuentes del caso añaden que el fiscal no pone objeción a que Urdangarin pueda seguir viviendo fuera de España. El tribunal tendrá que decidir al respecto.