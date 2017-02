Seis años de prisión para Iñaki Urdangarin y multa de 265.000 euros para Cristina de Borbón

Condenados Torres y Matas

Absuelta la trama valenciana

La sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes por el caso Nóos que, además, tendrá que abonar 512.553 euros. La infanta Cristina de Borbón, por su parte, ha sido absuelta de toda responsabilidad penal, pero deberá afrontar el pago de una multa de 265.088 euros como responsable civil a título lucrativo.En esta causa, que quedó vista para sentencia el 22 de junio de 2016, Manos Limpias pedía ocho años de cárcel paraLa Fiscalía, mientras tanto, le reclamaba que afronte una responsabilidad civil de unos 587.000 euros por ser responsable a título lucrativo de dos ilícitos penales. Para, ex duque de Palma, el ministerio público pedía 19 años y medio de cárcel.El tribunal integrado por las juezas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moya juzgó este caso entre enero y junio de 2016. La sentencia, de más de 740 folios, se ha conocido seis años y medio después de que en julio de 2010 comenzara la investigación del juez José Castro sobre la trama urdida paraa sociedades creadas por Urdangarin y su socio Diego Torres, y también para defraudar a Hacienda.En total había 17 acusados que esperaban esta resolución. A, ex socio de Urdangarin y que declaró por primera vez el 11 de julio de 2011, el tribunal lo ha condenadoy una multa de 1,7 millones de euros. La Fiscalía pedía 16 años y medio de prisión por presuntamente participar en el liderazgo de una trama empresarial con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal.Para el expresidente del Govern balear,, el ministerio público rebajó la petición de condena de once a cinco años tras el juicio por los delitos relacionados con los contratos entre el Govern balear y el Instituto Nóos, tras aplicar el atenuante de reparación de daños. Finalmente ha sido condenado a una pena de. No es la primera ocasión en la que la justicia condena a Matas.Hay, finalmente, otros, cuyas penas pueden sustituirse por multas: se trata del ex director general de Deportes en los gobiernos de Matas, José Luis Pepote Ballester; el exgerente de la fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía; y el exasesor de esta sociedad pública, Miquel Ángel Bonet.La rama valenciana de la trama, compuesta por cinco ex altos cargos acusados de adjudicar al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público, ha sido absuelta. Se trata del exvicealcalde de Valencia,; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,; su ex directora de gestión,; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana,; y el sucesor de Vela,. La Fiscalía había pedido 11 años de cárcel para Grau, ocho para Vela, Maldonado y Lobón y seis para Aguilar.Igualmente absuelta ha resultado la mujer de Diego Torres,, para quien el fiscal pidió dos años de cárcel. Tampoco afrontarán ninguna responsabilidad penal su hermano y contable del Instituto Nóos,; la ex consejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid 2016,y el asesor fiscalAparece igualmente mencionado como absuelto en el fallocuñado de Diego Torres, que fue exonerado ya al comienzo del juicio.La sentencia sobre el caso Nóos, donde se juzgó la participación de Urdangarin y la infanta Cristina en una trama de malversación de fondos públicos, se conoció mientrasparticipaban en un acto público en Madrid, donde inauguran este viernes una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza.