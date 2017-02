Un tribunal presidido por un exalto cargo de la Junta juzgará a Chaves y Griñán por los ERE

"No es un asunto más"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, ex secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía, ha sido elegida este jueves por medio de un sorteo para juzgar la pieza política de los ERE fraudulentos que afecta a los ex presidentes de la Junta de Andalucíay a otros 24 ex altos cargos, entre ellos seis exconsejeros.Según ha informado Europa Press, el sorteo se ha llevado a cabo a las 12,30 horas en la biblioteca de la Audiencia Provincial de Sevilla, una vez la juez Maríaha elevado la causa, y en el mismo han participado las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos presentados en este procedimiento y, por tanto, no puede enjuiciar la causa.Así, se han introducido tres bolas –cada una con el nombre de un sección– en una botella de cuero que antiguamente era utilizada para el reparto de sumario, y ha sido el secretario de la Audiencia Provincial, Luis Revilla, la mano inocente encargada de extraer la bola de dicha botella.En presencia del presidente de la Audiencia,, y de los presidentes de las secciones Primera, Pedro Izquierdo, y Tercera, Ángel Márquez, el secretario ha extraído la bola por la que se asigna el enjuiciamiento de la causa a la Sección Primera.En declaraciones a los periodistas tras realizarse el sorteo, el presidente de la Sección Primera, que está compuesta por cinco magistrados, ha explicado que, ahora, se realizará un sorteo interno paraponente del procedimiento, que a su vez designará a los otros dos jueces que formarán el tribunal encargado de enjuiciar la causa.Preguntado por si se abstendrá de formar parte del tribunal que juzgue a Chaves y Griñán dado suen la Consejería de Justicia de la Junta –puesto que llegó a ocupar durante la etapa de Griñán en la Presidencia de la Junta–, Pedro Izquierdo ha señalado que, una vez se realice el sorteo interno y se conozca si forma parte del tribunal, "tomará la decisión que tenga que tomar en ese momento".Asimismo, y cuestionado por la fecha en que podría señalarse la celebración de la vista oral, ha destacado que la Sección Primera "está dando una respuesta bastante satisfactoria" y está señalando los juicios para el mes demes en el que se juzgará al acusado del asesinato y la agresión sexual a una joven en el Parque María Luisa de Sevilla."El examen de la causa va a llevar muchísimo tiempo" dada la, ha resaltado Pedro Izquierdo, que ha reconocido que este procedimiento "va a afectar de forma seria al funcionamiento" de la Sala, por lo que ha confiado en que se tomen las medidas oportunas por parte de la Audiencia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).Pedro Izquierdo ha reclamado "sosiego, calma y el tiempo necesario para abordar un asunto de tanta complejidad" como es la pieza política de los ERE y ha admitido que "no es un asunto más", aunque ha querido dejar claro que la trascendencia de este asunto es la misma que pueden tener el resto de causas asignadas a su tribunal."No nos pongamos nerviosos, esto es trabajo, nada más, sólo pido, ha concluido el presidente de la Sección Primera de la Audiencia, que también está compuesta por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Auxiliadora Echevarri.El sorteo se ha celebrado después de que la juez María Núñez Bolaños haya elevado en la mañana de este jueves la pieza política del caso ERE en formato digital y con un índice de 57 páginas a través del cual se podrá acceder fácilmente a cualquier diligencia o actuación de esta causa, cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.La causa se compone de 11 CD que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios, a lo que hay que sumar un total de siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo.