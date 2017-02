Dirigentes del PP presionan para que la acumulación de cargos de Cospedal sea una excepción

La enmienda de Francisco Risueño

"Separación gradual"

La cuestión de las incompatibilidades y la acumulación de cargos en el PP no sólo fue el tema estrella del, también será uno de los focos de los congresos regionales que se celebrarán antes de semana santa y de los provinciales que tendrán que estar cerrados antes del verano.La ponencia Política y de Estatutos del congreso nacional fija ya las reglas de juego que el partido va a aplicar ya a partir de los congresos regionales y, si se cumplen tal y como refleja la literalidad del texto, algunos cargos tienen complicado repetir.Se trata de una cuestión polémica porque la secretaria general no sólo fue renovada en el cargo por decisión del propiosino que, además de ser diputada en el Congreso y ministra de Defensa, es candidata a presidir de nuevo elEn este contexto, dirigentes conservadores de varios territorios reclaman que el caso de Cospedal sea una excepción y que no se tienda a la acumulación de cargos. "Los Presidentes y Secretarios Generales Provinciales e Insulares del Partido sólo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en Parlamentos Autonómicos y el Senado", puede leerse en los estatutos. Otro de los apartados refleja que "no podrá desempeñarse más de un cargo territorial de Presidente o Secretario General en el Partido, ni acumularse a éste más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional".Uno de los principales focos de conflicto está en Andalucía. Afecta a Antonio Sanz, José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya. Antonio Sanz es presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía. José Antonio Nieto es líder de los conservadores de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad. Y José Enrique Fernández de Moya,es, presidente del PP andaluz, ha sido uno de los dirigentes del PP más claros a la hora de defender la no acumulación de cargos, por lo que puede tener conflictos internos si estos cargos públicos quieren conservar su cargo orgánico. La cuestión de las incompatibilidades se suma a las voces que demandan una renovación en las direcciones provinciales del PP andaluz.En Cataluña,delegado del Gobierno, presenta un caso similar al de Sanz. EsEn todo caso, el tema de los delegados del Gobierno presenta menos problemas a ojos de la dirección nacional del PP porque son dirigentes que sí están en el territorio.Cualquier tipo de excepción a los estatutos en este sentido debe ser autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional a instancias de la Oficina del Cargo Popular, creada en los nuevos estatutos.El coordinador general del PP,ya ha empezado a dar los primeros pasos para adaptarse al régimen de incompatibilidades interno. Este viernes se hará efectiva su renuncia a la Alcaldía de Casaseca de las Chanas, en Zamora.La acumulación de cargos es una cuestión muy delicada para la dirección nacional del Partido Popular . De hecho, en la, coordinada por el recién nombrado coordinador del partido,se evitó el tema. Génova no quiso entrar en una cuestión que dirigía todas las miradas hacia la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , pues –como finalmente ocurrió– no es ningún secreto que ella quería seguir ocupando estas funciones, a las que suma la presidencia del PP de Castilla-La Mancha Una de las principales sorpresas de la jornada inaugural del congreso conservador tuvo lugar por la forma en la que los compromisarios se pronunciaron respecto a una enmienda que cargaba expresamente contra el hecho de que Cospedal acumule cargos en el partido y en el Gobierno. En la votación, la formación se partió en dos: 328 votos en contra frente a 303 a favor. Un día después, el sábado, dirigentes como el andaluzadmitían abiertamente que había quedado claro que en el PP hay "cierto rechazo" a la acumulación de cargos.Finalmente, la enmienda transaccional incorporada a los estatutos tras esteestablece únicamente que la formación promoverá "una gradual separación y limitación en la acumulación de cargos institucionales de gobierno y orgánicos del partido". No cita a la secretaria general, pero sí supone una especie de vacuna para que, en el futuro, no proliferen casos como el suyo. El texto es fruto de las negociaciones entre la dirección nacional del PP e, portavoz adjunto del PP en el"Defendemos el diálogo y la moderación como ejes de nuestros Gobiernos. Por ello, promoveremos una gradual separación y limitación en la acumulación de cargos institucionales de gobierno y, puede leerse en los nuevos estatutos.