El fiscal del caso Nóos , Pedro Horrach, afirmó este viernes que "", abundando así en las palabras del fiscal superior saliente de Murcia,Además, remarcó que, mientras, en las comunidades pequeñas, como Baleares o Murcia, esa presión "se intensifica" y "se nota mucho más". "Hay que aprender a convivir con ella", añadió.En entrevistas en la Cadena Ser y en RNE, recogidas por Europa Press, Horrach aseguró que, pero detalló que sí, con insultos contra él y contra su familia. Según ha dicho,, mientras que a las que tienen "insultos variopintos" no les hace "ni caso".Pero además, señaló que todos los fiscales de la delegación de Anticorrupción de Palma han sido avisados en más de una ocasión de que posiblemente estaban siendo objeto de seguimientos, y, aunque ha sido "afortunadamente en momentos ocasionales".Aunque no sabe quién está detrás de esos seguimientos, imagina que. En todo caso, recalcó que lo importante es comunicar los hechos a las autoridades policiales y judiciales.En cambio, dejó claro queen la Fiscalía: "Ni las he recibido ni las hubiese aceptado". "Sólo faltaría que recibiese llamadas de esas características", remachó.Horrach no ha querido pronunciarse sobre el nombramiento de nuevos fiscales ni sobre si los relevos han tenido intencionalidad política. En todo caso, preguntado por el nombramiento de Manuel Moix como nuevo fiscal jefe Anticorrupción, opinó que "", aunque pueda ser "conveniente" o "un plus", pero no es "un requisito necesario". Así, pidió darle "una oportunidad" y le deseó éxitos.