Javier Fernández: "No vamos a hacer grandes promesas que se consigan sin sacrificios"

Actualizar el proyecto

Trabajos para el Congreso

El presidente de la comisión gestora del PSOE , Javier Fernández, destacó este sábado que los socialistas no harán "grandes promesas" que se consigan "sin ningún sacrificio" ni presentarán "soluciones fáciles para asuntos difíciles" en el terreno económico. Sus propuestas, agregó, responderán a los retos de España desde la "credibilidad económica" para tener en el futuro "credibilidad gubernamental".El número uno de la dirección interina de los socialistas intervino en la mañana de este sábado en la inauguración de un foro económico del PSOE en Madrid para debatir de cara al Congreso Federal de junio. En su intervención, en la que criticó la reforma laboral de Rajoy, Fernández marcó distancias cony prometió que los socialistas trabajarán con "seriedad" para preservar el Estado de bienestar e intermediar entre el individuo y "las impredecibles fuerzas económicas", porque "los mercados no se regulan solos".Fernández advirtió de que nada asegura "que el futuro vaya a transitar por el progreso político y social" y" para combinar con habilidad "mercado" y "Estado", de modo que se logre "arbitrar entre la libertad económica y la regulación pública", se cierre el "círculo de crecimiento y redistribución" y se avance en "buscar la igualdad". El dirigente socialista también pidió que la política no se "cruce de brazos" ante las "fuerzas económicas que operan en el mercado global", aunque "algunas cosas" no puedan hacerse ya "desde un sólo país".La secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández , por su parte, llamó a "actualizar el proyecto socialista" para diseñar propuestas ambiciosas que conduzcan al partido a. Hernández subrayó que los socialistas llevan en su "ADN" el convencimiento de que "no vale cualquier modelo económico", sino que la economía debe estar "al servicio de la ciudadanía" par buscar el "desarrollo social".No puede ser, recalcó, que la economía "sólo atienda a unos pocos", sino que la riqueza debe beneficiar "a la inmensa mayoría social". La líder de los socialistas madrileños enfatizó que el modelo debe "fortalecer el Estado de bienestar" y "consolidar los derechos para todos", para que "no vuelvan a ser objeto de trueque", para "crear empleos dignos",para que, en definitiva, "nadie se quede en la cuneta".El PSOE celebra este sábado un foro sobre economía donde se debatirá de cara al 39º Congreso Federal –previsto para los días 17 y 18 de junio– y se avanzarán las líneas maestras de la, coordinada por el economista José Carlos Díez . La hoja de ruta diseñada por Díez tiene entre sus principales pilares, según fuentes socialistas, la creación de "empleo digno", la "igualdad salarial en todos los ámbitos" y la "sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático".Se espera igualmente que el texto de la ponencia aborde cuestiones como el impulso a la cultura como, impulsando actividades como el turismo de interior cultural, el cine, la música y la gastronomía. Además, el economista que ha recibido el encargo de la gestora cree que hay "nuevos segmentos" que pueden absorber, al menos parcialmente, las consecuencias derivadas del "pinchazo" de la burbuja de la construcción, como el de la restauración de edificios.—"Empleo y socialdemocracia en el Siglo XXI" y "El Estado del Bienestar. Lucha contra la pobreza y la exclusión"— y: "Empleo digno e innovación para una sociedad más justa e igualitaria", liderada por la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos; "Economía verde y desarrollo sostenible", con la socióloga María Dolores Aguilar; y "Economía de las ciudades y la cultura", con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora.Las conclusiones del encuentro las presentará José Carlos Díez, y la clausura correrá a cargo de Mario Jiménez, portavoz de la dirección interina. El PSOE tiene previsto celebrar. El Comité Federal aprobará los textos definitivos, que se remitirán a las agrupaciones para que la militancia presente enmiendas y, finalmente, se aprobarán en el Congreso Federal de junio. Sea quien sea elegido secretario general en las primarias, estará vinculado a esa hoja de ruta.