Patxi López pide a Susana Díaz que reflexione porque no puede haber un secretario general a "media jornada"

Dirección integradora

Relaciones con el PSC

El diputado socialista en el Congresose comprometió este miércoles a dedicarse plenamente al liderazgo del PSOE si gana las primarias porque el partido no se puede permitir actualmente "el lujo de tener un secretario general a media jornada", tal y como informó Europa Press."Nuestro partido necesita una dirección que trabaje 25 horas al día y que", recalcó durante una conferencia en el foro Primera Plana de El Periódico, e instó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a hacer lo mismo si se presenta a las primarias y las gana.Al preguntársele si debería hacer lo mismo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , ha dejado a su reflexión personal hacerlo o noLópez ha insistido en que la situación en el PSOE requiere del secretario generalEl también expresidente del Congreso, dejando claro que es obligatorio que todos se entiendan en el partido, porque "no sobra nadie ni se puede apartar a nadie".Por eso, pondrá todo de su parte para que el próximo congreso del PSOE no sea de división ni enfrentamiento, y promete llamar a los otros candidatos que se presenten a las primarias para formar una "dirección de integración" si gana; si pierde,para trabajar por la unidad."No voy a competir para. En caso de perder, jamás participaré ni alentaré camarillas o grupos de presión que jueguen a la oposición interna".López ha admitido que tiene una conversación pendiente con el exsecretario general Pedro Sánchez, al que, porque cree que todos son responsables de la situación del partido.Ha añadido que busca construir una nueva utopía socialista que una a todos los progresistas, y no para ir contra alguien ni para conquistar el poder:"La solución de la crisis del socialismo. No tenemos que andar buscando por ahí fuera", según el precandidato.También se ha referido a las relaciones con el PSC, del que ha defendido quede PSOE.Ha celebrado el acuerdo con la gestora del PSOE , que respeta y apoyará porque considera que; ha pedido a los socialistas catalanes que participen en el proceso de primarias, y ha advertido de que hubiera sido una "locura" plantear una ruptura entre ambos."Podemos revisar nuestra relación, pero no para romper sino para garantizar una unidad mejor", ha sostenido López, partidario de que, siempre que no sea para hacer una locura, ha dicho."Si planteamos una España federal ¿cómo no vamos a tener un partido federal? Si reconocemos a los territorios competencias ¿cómo no vamos a reconocer competencias para tomar sus decisiones?", y ha recordado que, cuando estuvo al frente de los socialistas vascos,A su conferencia de este miércoles en Barcelona ha acudido el líder del PSC, Miquel Iceta; el expresidente de la Generalitat y senador, José Montilla; la 'número dos' del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; el alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el conseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull.