La Fiscalía denuncia a un empresario por "vejar" a Teresa Rodríguez con un acto "sexista"

"Humillación y 'vituperio"

"Envilecimiento"

"Broma de mal gusto"

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al empresario y exvocal de la Cámara de Comercio Manuel Muñoz Medina por los hechos ocurridos el día 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando el empresario se "abalanzó" sobre la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla con el propósito de "pisotear" su dignidad con unEn la denuncia elevada a los juzgados de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que, tal como describe la propia Teresa Rodríguez en un escrito elevado a la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de uno de atentado a la autoridad.En este sentido, la Fiscalía asevera que "por el designio que se supone perseguido por el denunciado y por las circunstancias concurrentes" en el caso, la conducta del empresario podría tener encaje, asimismo, en el tipo penal del artículo 173.1 del Código Penal, queal que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando "gravemente" su integridad moral.El Ministerio Público relata que los hechos habrían tenido lugar el 20 de diciembre de 2016, cuando Teresa Rodríguez acudió a un acto a la sede oficial de la Cámara de Comercio de Sevilla, al cual "había sido invitada por razón de lasque ejercía y que era presidido" por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.Sobre las 15,00 horas, y cuando la parlamentaria se disponía a abandonar el lugar tras concluir el acto, el empresario denunciado, "siendo consciente de la función representativa que cumplía" Teresa Rodríguez, y en presencia de varias personas más que habían acudido al acto –"en esa ocasión, casi todos eran hombres"–,Según recoge la Fiscalía, el empresario "mientras aproximaba su boca a la de ella y besaba su propia mano, la que cubría la boca de ella, en un ademán como si, en realidad, la estuviera besando en los labios", todo ello "mientras pegaba su cuerpo contra el de la diputada, haciéndola retroceder hasta la pared", hasta que la parlamentaria "pudo desembarazarse y salir del lugar".El Ministerio Público considera que "el propósito principal que anima al autor es el deofendida con un acto, de contenido claramente sexista, que pretende demostrar y alardear de una repudiable e indefendible idea que preconiza la primacía del hombre sobre la mujer, obligando a ésta, para su propia humillación y vituperio, a sentirse sometida sin remedio a ese poder y a ese imperio".En este punto, el fiscal resalta que "no puede olvidarse que, en las circunstancias que concurrían, la entidad de lamuy considerablemente".A su juicio, ello no se debe a que "lapermita considerar que su dignidad, ahora herida, es de mayor importancia o valor que el que pudiera tener la de cualquier otra persona, la de cualquier otra mujer, sino porque en un acto público, contra una mujer que cumple en nuestra sociedad una función representativa conocida por todos y de inequívoca trascendencia, la muestra de desprecio, simplemente por esa condición de mujer, adquiere mayor entidad y repercusión".Según el Ministerio Público, lo anterior se debe a "las propias posibilidades de difusión de la vejación y por la cualidad de la destinataria, que se elige como víctima, precisamente, parade la mofa, de tal manera que para la persona que ha de sufrirlo, al ser consciente de todas esas circunstancias, la sensación de envilecimiento y de pérdida de dignidad, por fuerza, ha de ser enorme".Por todo ello, y a fin de depurar las responsabilidades de orden penal a que hubiera lugar, la Fiscalía interesaCabe recordar que, tras ocurrir los hechos, el empresario se mostrópor lo que consideró "una broma de mal gusto".Muñoz Medina, que no negó los hechos, sí indicó a Europa Press que su intención, enmarcando lo sucedido en el contexto de "una broma" por la que pidió disculpas "en todos los sentidos y a todos los niveles" tanto a la propia Teresa Rodríguez como a todas las mujeres que puedan sentirse agredidas.Al respecto, Muñoz Medina recalcó quede esta índole en sus 72 años, definiéndose como "un empresario que adora su profesión" y que consideraba que el día de los hechos "era de tomar una copa con los amigos, estar tranquilos, pensar en el año que viene, en mil cosas... no pensé que esto se iba a llevar a este nivel".El empresario, que insistió en numerosas ocasiones en sus disculpas, afirmó taxativamente que "no ha existido nada más, en absoluto se trataba de una". "No estoy acostumbrado a besar a las señoras así: jamás volveré a gastar una broma de tan mal gusto ni a ella ni a ninguna otra mujer", dijo."No es mi forma.en todos los sentidos, pensaba que iba a seguir la broma, pero ella lo ha interpretado así y lleva razón: le pido disculpas mil veces, no puedo decir otra cosa, y si hace falta escribir una carta, salir en televisión o ir a verla a Cádiz, lo haré con mucho gusto", concluyó.