Dos mujeres apuñaladas por sus parejas en Palencia y Gran Canaria.

Un segundo caso en Gran Canaria

Dos mujeres fueron apuñaladas este sábado en plena calle en Palencia y Telde (Gran Canaria) en lo que parecen. En lo que va de 2017, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado un total de 16 asesinatos machistas, y tiene un caso más en investigación. Del total, cuatro habían presentado denuncia y tres tenían orden de protección en vigor. A fecha de 1 de marzo, el número de huérfanos a causa de la lacra de la violencia machista asciende aUnase recupera en el hospital después de que recibir tres puñaladas en el tórax por parte de su actual pareja, informa Europa Press. El suceso tuvo lugar alrededor de las 10.00 horas, cuando la pareja circulaba en un vehículo con los hijos de ambos por la calle Fernando El Magno situadabarrio del Carmen de la capital palentina, donde se inició una discusión.A la altura del bar El Tirol abandonaron el coche para seguir discutiendo en plena calle, donde los clientes del establecimiento hostelero salieron del mismo para evitar que la discusión fuera a más.Ha sido en ese momento cuando el hombre, de 38 años, y al que, asestó tres puñaladas en el tórax a la mujer, que está fuera de peligro.Tras esto, se ha intentado suicidar, por lo que fue trasladado a la UCI del Complejo Asistencial de Palencia, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press. Después de recibir el alta,y se encuentra a la espera de que finalicen las diligencias para pasar a disposición judicial.Una mujer de 37 añosal ser apuñalada sobre las 10.00 horas de este sábado a la salida de su domicilio en el barrio de San Gregorio del término municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria. Las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género y que el agresor podría ser la pareja de la víctima, circunstancia que la Policía Nacional no ha confirmado ni desmentido.En este sentido, fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias explicaron a Europa Press que en este momento sólo pueden confirmar que están, añadiendo que hasta que las mismas no se envíen al juzgado no pueden informar sobre detenciones ni que se trate de un caso de violencia de género.Según informa Teldeactualidad y recoge Europa Press, el ataque se habría producido en la vivienda donde residía la pareja,, mientras que después de los hechos, el hombre, de unos 40 años, se encerró en una de las habitaciones. Finalmente, la Policía habría conseguido reducirle sin oponer mucha resistencia, siendo trasladado hasta la Comisaría de Telde, algo que confirmó el ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa.En el texto, el consistorio expresa su "más enérgica repulsa" a lo sucedido. La alcaldesa, Carmen Hernández, y el concejal de Políticas de Igualdad, Agustín Arencibia, insistieron en su rechazo absoluto antey afirmaron que tanto la víctima como su familia contarán con el apoyo y el asesoramiento psicológico y jurídico que requieran."El Ayuntamiento de Telde considera que la violencia de género esentre hombres y mujeres, una de las luchas en las que ha sido pionero en el Estado", apostilló Arencibia, quien destacó que la "institución local es y será intransigente siempre con este tipo de actitudes".