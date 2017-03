Patxi López busca liderar un proyecto que "no se confunda con el populismo de Pablo Iglesias"

Qué hacer al día siguiente con las primarias

Evitar elecciones en Murcia

El candidato a la Secretaría General del PSOE y exlehendakari, Patxi López, se ha presentado este viernes como el aspirante que busca liderar un "proyecto de una izquierda clara, exigente, nítida, que", ha informado Europa Press.En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto con militantes en Cieza (Murcia), dentro de la gira de presentación de su candidatura, López ha defendido que, " dejando atrás la división y el enfrentamiento entre socialistas", ya que cree que esto es lo que provoca que no se les "escuche fuera de la organización"."Unirlo en torno a un pque no se confunda ni con la derecha ni con el populismo de Pablo Iglesias, que busque el espacio que le corresponde con un proyecto capaz de despertar esperanza en este país", ha explicado.A su juicio, no se trata sólo de exponer cómo ganar las primarias del PSOE, sino de qué es lo que hay que hacer "al día siguiente". Por eso, ha asegurado que si es elegido secretario general lo primero que hará será"para ver cómo integrar en una dirección compartida las diferentes sensibilidades que existen".En caso de perder, ha añadido, ha remarcado que lo "primero" que hará será llamar al ganador para. "Pero no como Patxi López, sino como lo que significa el proyecto que defiendo para caminar juntos en el futuro que tenemos que labrarnos", ha dicho.A la pregunta de por qué cree que a nivel nacional no hubo acuerdo para formar gobierno como ocurre en Murcia, el también expresidente del Congreso durante la legislatura fallida ha recordado que "el PSOEpero que fueron los miembros de Podemos los que se levantaron uno a uno y votaron que no a ese gobierno socialista".A su parecer, lo único que ha pretendido el partido morado es "en lugar de preocuparse por la gente que tanto hablaban", exigiendo ministerios "y quedando retratados en sus pretensiones y ambiciones".Sobre la situación en Murcia, el candidato a liderar el PSOE ha indicado quepara evitar unas elecciones anticipadas, ya que, a su juicio, este hecho sólo llevaría a "una nueva tensión política y electoral".Según el exlehendakari, es necesario, "de forma vital, dignificar la política, recuperar la honestidad y". "El presidente de Murcia se había comprometido a ello, cosa que no está haciendo", ha recordado.Por eso, ha dicho que no entiende cómo Ciudadanos sigue manteniendo a Pedro Antonio Sánchez en el cargo, "queque se necesita". De este modo, ha asegurado que el PSOE "va a estar ahí para provocar ese cambio" López ha señalado que "los ciudadanos necesitan g". "No podemos someter a un tensión permanente de unas elecciones tras otras, como si la política no fuera capaz de resolver sus propios problemas", ha añadido.Así, considera que ", sino un gobierno distinto, capaz de dignificar la política para ponerla al servicio de la ciudadanía y no para servirse de ella". Así, espera que el partido naranja cambie su postura, "que sólo lleva a una nueva tensión política y electoral".Además de Cieza, el diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE mantendrá encuentros este fin de semana con, a fin de presentar su candidatura y exponer su proyecto de futuro para el PSOE.Y es que ha resaltado que defiende "el derecho de los militantes a escuchar y ser escuchados yy el futuro del socialismo en España".