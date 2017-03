El Congreso da el martes el primer paso para regular los 'lobbies'

No presumir de la relación con diputados

No se incluyó en la Ley de Transparencia

Conflictos de intereses

El Pleno del Congreso dará el martes el primer paso para regular los lobbies, pero únicamente los que actúan en el ámbito parlamentario, motivo por el que algunos partidos y grupos de influenciade los conservadores. No obstante, la propuesta será tomada en consideración, ya que servirá para cumplir una de las recomendaciones de Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y ayudará a que España gane puntos en el siguiente informe de esta institución.En concreto, lo que plantea el PP es una reforma del Reglamento del Congreso para definir qué es un lobbie y regular su relación con los diputados y sus colaboradores, partiendo de la premisa de que la "legítima y necesaria" interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG y organizaciones comercialesy basarse en "principios éticos claros y de obligado respeto".Así, apuestan por crear unen el que puedan inscribirse los representantes de los grupos de interés, a los que se define como "personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros".Los representantes de estos grupos que quieran reunirse con los parlamentarios o sus asistentes, que quedará adscrito a la Secretaría General del Congreso, y también dejar constancia en el mismo de copia de la documentación que utilicen en sus citas con diputados.La inscripción en ese registro conllevará el acatamiento de unas normas de conducta que implican dejar claro, no tratar de obtener información "de forma deshonesta", no presumir de tener relación con diputados y no realizar actos con ánimo de lucro con la documentación del Congreso, entre otras cosas.La infracción de este código supondrá la cancelación de su inscripción en el Registro y ladurante el periodo que decida la Mesa de la Cámara en función de la gravedad de la misma.La reforma del Reglamento del Congreso para regular los lobbies será la segunda que se tramite en esta legislatura, ya que la semana pasada el Pleno dio luz verde a una propuesta del PNV parade las resoluciones no legislativas que aprueba la Cámara.Cuando en la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP, se tramitó en el Congreso la conocida como Ley de Transparencia , algunos grupos ya plantearon la conveniencia de proceder a regular los grupos de interés o lobbies. Entonces ya quedaron claras las posiciones de quienes querían circunscribir la regulación al ámbito parlamentario o quienes reclamaban ir más allá y que afectase también al Gobierno.Sin embargo, este apartado quedó finalmente fuera de la Ley de Transparencia, pero el debate volvió a resurgir con el nuevo intento que hubo de reformar el Reglamento del Congreso, que no llegó a buen puerto. Ahora el PP rescata este asunto y lo llevará a la sesión plenaria del martes también con el argumento de que España tiene que acelerar si quierePrecisamente, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, recordó la pasada semana a los portavoces de los distintos grupos en un almuerzo de trabajo que tienen hasta el próximo mes de julio para tomar medidas destinadas a aplicar las reclamaciones del GRECO, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.El último Informe de Conformidad sobre España del GRECO se aprobó en julio en 2016 , concluye que nuestro paíscontenidas en el informe anterior, que data de 2014, y emplaza a España a presentar un nuevo documento informando de qué medidas ha adoptado a más tardar 31 de julio de 2017.La regulación de los lobbies es una de las recomendaciones del último informe que también incluye otras del ámbito parlamentario como la aprobación de un, regalos y beneficios personales, actividades adicionales, intereses financieros y obligaciones declarativas.Asimismo, el Consejo de Europa solicitó la adopción de medidas para garantizar el control y la efectividad de las existentes y futuras obligaciones declarativas de los parlamentarios y del resto de reglas deontológicas que les sean aplicables.