La misa de La 2 registra un dato histórico de audiencia tras la propuesta de Podemos de eliminarla de la parrilla

"Imposibilidad de dar cabida a todos"

La emisión de la misa, dentro del espacio El día del Señor en La 2 de RTVE, ha logrado este domingo 12 marzo un, al congregar ante el televisor a una media de 1.217.000 espectadores y 21,3% de cuota, tras la polémica propuesta de Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea de suprimirla de la programación de la cadena pública. Este espacio suele registrar una cuota de pantalla de entre el 7 y el 7,2% de media.Según los datos facilitados por la Corporación RTVE, un total de 1.341.000 personas siguieron en algún momento la eucaristía emitida desde el colegio y seminario San Jerónimo de Alba de Tormes (Salamanca), y el minuto más visto se registró a las 11.18 horas, en el momento de la comunión, con 1.301.000 seguidores,En febrero, La 2 registró una cuota de pantalla media del 2,6%, según el informe de Barlovento Comunicación, con datos de Kantar Media.Este histórico dato de audiencia de la misa se produjo después de que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registrara una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, para laen la televisión pública, para su debate en a Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.En el texto, al que tuvo acceso Europa Press, la formación liderada por Pablo Iglesias esgrime que el artículo 16.3 de la Constitución Española establece que "ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, definiéndose España como un". "RTVE es pública y debe representar a toda la ciudadanía, sin favorecer a ninguna creencia , religión o ideología", añade."La sociedad española es muy diversa, plural. En España conviven personas de muchas ideologías y de distintas creencias religiosas: católicas, islamistas, evangelistas, ortodoxas, ateas, agnósticas o judías", destaca Podemos en su iniciativa, donde defiende que "son formas todas ellas muy legítimas de entender el mundo".En este contexto, el partido político explica que, "ante la imposibilidad de dar cabida a todos y cada uno de estos sistemas ideológicos y conjunto de creencias, y para que ninguna persona pueda sentirse discriminada, la actitud más sensata de una televisión pública es la de absoluta neutralidad en materia de ideologías, religión o creencias"."Y esto debe traducirse en el cese de las emisiones televisivas de determinados ritos religiosos, misas católicas básicamente, que actualmente se emiten", manifiesta, para después aclarar que se trata de que la televisión pública "no privilegie a una parte de la sociedad por sus creencias religiosas o ideología, sino que sea plural, aconfesional y acorde con la Constitución".Tras darse a conocer la propuesta de Podemos, se inició una cadena a través del teléfono móvil en la que el receptor del mensaje era instado a firmar una petición de Infovaticana solicitando al director de Programación de TVE, Antonio Sevilla Ribas, que no cancele la misa de los domingos."Los promotores del laicismo más radical en España, amparándose en una supuesta neutralidad ideológica, pretenden erradicar cualquier manifestación católica del ámbito público, sin importarles las personas más vulnerables. Para ancianos, enfermos o inválidos, la misa retransmitida por TVE supone la única forma que tienen de participar en esta celebración. Ante las pretensiones laicistas de Unidos Podemos que lucha por privar a los más vulnerables de escuchar la misa dominical a través de la televisión pública, solicitamos a TVE que continúe emitiendo esta celebración litúrgica", señalaba el mensaje.Por otro lado, más de 56.000 personas han firmado otra petición en Change.org, iniciada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, en la que se solicita al Gobierno y al presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy que impida la tramitación de la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.