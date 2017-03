Zapatero alaba la capacidad "para liderar el PSOE" de Susana Díaz y reivindica la socialdemocracia

Defensa de la socialdemocracia

Críticas al presidente Trump

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó este martes que la presidenta de la Junta de Andalucía,, y la definió como una "magnífica candidata" a la Secretaría General. Fuentes del entorno de Díaz avanzaron el domingo pasado que comunicará su intención de competir en el proceso de primarias el próximo 26 de marzo , de modo que se convertirá en la tercera aspirante en la carrera por el control del partido, junto a Pedro Sánchez y Patxi López.Zapatero no confirmó a los periodistas si acudirá a esa presentación, pero dejó caer que "no sería una sorpresa" que se dejara ver allí. Preguntado por la posibilidad de que la dirigente andaluza compatibilice la Secretaría General del PSOE y la Presidencia de la Junta de Andalucía –plan que Sánchez y López critican– , replicó que, y recordó que él fue número uno del partido al mismo tiempo que era presidente del Gobierno durante dos legislaturas (2004-2008 y 2008-2011).No es la primera ocasión en la que Zapatero muestra sus preferencias por Díaz. Ya a mediados de diciembre, en un acto en Jaén en conmemoración del décimo aniversario de la ley de dependencia, afirmó que la presienta andaluza representa "la fuerza del PSOE y la fuerza de ganar" . El expresidente agregó entonces que la dirigente del PSOE-A. El de este martes, en todo caso, es el primer gesto de apoyo de Zapatero a Díaz tras confirmar esta última que competirá por el liderazgo del partido.El que fuera jefe del Ejecutivo durante más de siete años realizó estas declaraciones a su llegada a un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, organizado por el PSOE y donde protagonizó un diálogo –la conferencia se tituló– con el economista Jeffrey Sachs , doctorado en Harvard, director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y asesor del Secretario General de Naciones Unidas, organización para la que también dirigió el Proyecto del Milenio.El expresidente recordó que este martes se cumplieron 13 años de su primera victoria en unas elecciones generales y afirmó que "más que las victorias pasadas" le importan las victorias que el PSOE debe tener "en el futuro inmediato". De hecho, se mostrótan pronto como "en las próximas" elecciones. Además, aprovechó la ocasión para defender algunas de las medidas que adoptó desde el Ejecutivo, como la retirada de las tropas de Irak o la ley antitabaco.La jornada fue presentada por los coordinadores de las ponencias política y económica del 39º Congreso Federal, el diputado Eduardo Madina y el economista José Carlos Díez respectivamente. Madina rechazó las "tentaciones" que "últimamente" advierte "a escala europea de romper con el pasado" y. Díez, por su parte, marcó como reto para los socialistas la creación de puestos de trabajo con "salarios dignos" frente al modelo del PP, basado en "burbujas" y "precariedad", según dijo.Durante su intervención Zapatero defendió la socialdemocracia como la fuerza que "más ha cambiado la Historia en España y en Europa". Negó que esté en crisis –"descreo que la teoría de la crisis de la socialdemocracia, no la comparto, la vengo oyendo desde que era niño", comentó–, y defendió esta opción política como la que "más avances" ha cosechado "para los necesitados". "Habrá un momento en que", vaticinó el expresidente, que recordó las encuestas que sitúan al SPD con opciones de vencer a Merkel en Alemania.Zapatero se felicitó por las perspectivas electorales precisamente en Alemania y también en Francia y deseó que puedan suponer, con un fortalecimiento del "incipiente Gobierno global" y una izquierda y una socialdemocracia que mantenga su vocación "internacionalista, como la tuvo históricamente". El expresidente consideró que la Unión Europea debe avanzar en la integración para ser un "actor más fuerte", incrementar su productividad y "mantener y desarrollar el Estado de bienestar".Entre los retos concretos para el futuro, señaló la necesidad de construir en Españaque sirva para hacer frente a la exclusión social de forma decidida, con políticas "estructurales" y "determinantes" para que nadie se quede atrás. Preguntado por la robotización, anotó que no es la primera ocasión en la que cambia la "tipología de los empleos", y confió en que unas políticas acertadas conduzcan el avance tecnológico hacia la generación de "más bienestar" y la aparición de nuevos empleos "de calidad" con "salarios dignos".En el escenario global, Zapatero no dudó en criticar al presidente norteamericano, Donald Trump, a quien tildó de "oportunista del malestar". Además, bromeó con que los socialistas ya tienen experiencia en enfrentarse a la Casa Blanca y "no pasa nada": "No hay problema. Y puedo decir que no pasa nada: aquí estoy", señaló el expresidente, quien como líder de la oposición no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre y cuya primera decisión como presidente fue sacar las tropas españolas de Irak.El economista Jeffrey Sachs también criticó a Trump, a quien calificó de "persona totalmente inestable" y "peligrosa". "Tenemos un presidente que, así que debemos encontrar la manera de trabajar conjuntamente", comentó el experto quien, no obstante, quiso transmitir una "noticia buena" entre tanto pesimismo por la Presidencia de Trump: "No tiene la estabilidad psicológica para hacer algo durante un periodo largo de tiempo", por lo que "no podrá" con nada que "necesite un planteamiento coherente".Sachs también llamó a combatir con decisión la crisis medioambiental, porque esta es la primera generación que "puede destrozar el planeta" antes incluso de abandonarlo. En ese contexto, pidió implicar a China en la reducción de emisiones. Finalmente, alertó del reto demográfico europeo ypara lograr un "desarrollo positivo" en el continente que lo convierta en un "lugar habitable para todo el mundo" y, para que así, se reduzca la "ansiedad" con la que Europa contempla el crecimiento de la población de su "vecino".