"Nadie nos va a arrugar ni a acomplejar"

"La bandera que me emociona es la de la igualdad"

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , garantizó este sábado que si vence en las primarias de su partido, que nadie nos dé lecciones de nada". "Al PSOE, y además de estar unido, tiene que recuperar la moral de victoria", agregó tras asegurar que quiere ser la secretaria general "de todos los socialistas en todos los rincones de España".Según Europa Press, durante un acto en Gijón de su candidatura para liderar el PSOE, Susana Díaz reclamó que no hayaen este proceso de primarias, sino respeto entre todos porque "somos compañeros de una misma familia que libremente hemos elegido". "Si queréis que sea la secretaria general,y de los compañeros que formamos el partido, somos el PSOE, vamos a estar a la altura de un gran partido", agregó.Así, defendió que el PSOE "debe estar unido y debemos respetarnos" y señaló como primer compromiso si ganara las primarias "ser la secretaria general de todos los compañeros,y hayan avalado a quien hayan avalado".Así las cosas, y tras dedicar unas palabras al presidente de la Gestora del PSOE y de Asturias, Javier Fernández, de quien dijo que es "un maestro al que admira"; Susana Díaz se mostró convencida de que en los próximos meses el PSOE "va a hacer lo que tiene que hacer:, y se va a poner a mirar a los ojos a los ciudadanos y va explicar que tenemos un proyecto para volver a hacernos cargo de España y para que la gente viva mejor", para que encuentren en el PSOE "la izquierda útil" que les ayuda.Susana Díaz se refirió a la unión que deben mantener los socialistas frente a quienes "no quieren que el PSOE haga un buen proceso de primarias, quienes quieren intimidar la voluntad libre de los socialistas, quien pone autobuses para, quien hace escraches a los actos del partido o que quieren hacer con el PSOE como han hecho con otros partidos", pero, aseguró, si gana las primarias, "nadie le va a decir al PSOE lo que tiene que hacer".Se mostró convencida de que los socialistas están "en el camino correcto" frente a quienes "no querían un PSOE fuerte, autónomo, libre, que volviera a ser la alternativa en este país", cuando señaló que si llega a la Secretaría General del PSOE. "Estamos dispuestos a levantarnos para levantar a este país, para eso quiero ser secretaria general, y vamos a hacerlo juntos", apostilló."Quiero que el PSOE gane y lo vamos a hacer muy pronto en todos los rincones del país", afirmó Susana Díaz en otro momento de su intervención, cuando indicó queo por querer que el PSOE gane elecciones, toda vez que llamó a afrontar el futuro inmediatoporque "nadie nos va a arrugar ni acomplejar".En este punto, la andaluza criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha sido capaz de gestionar la recuperación económica ni deque se le exige por representar a los ciudadanos", si bien defendió que quiere que los ciudadanos voten al PSOE no porque la derecha lo haga mal sino "porquey porque tenemos un proyecto para hacernos cargo de España". "Nunca diré que dejemos que España se caiga para que la levantemos, sino que saquemos lo mejor de nosotros", indicó."No nos va a acomplejar ni la derecha", prosiguió Susana Díaz, quien se refirió de manera directa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , para garantizar que a los socialistas "no nos van a callar, ni nos van a intimidar, ni nos van a humillar".Y así, la presidenta andaluza reclamó a los socialistas que la apoyan que "los respetemos a ellos" porque, agregó, "somos demócratas y nunca interferiríamos en la voluntad libre de un partido" mientras queDurante su discurso, la candidata defendió la sanidad y la educación pública y la Ley de Dependencia , a la par que señaló que quiere ganar "paracon fortaleza". En este punto, indicó que una de las primeras medidas que impulsará si lidera el PSOE será que "de manera inmediata y urgente se firme elporque no podemos a esperar ni un minuto más".Asimismo, insistió en la: "Soy socialista y tengo una sola bandera que me emociona, que me llena de orgullo, la de la igualdad", afirmó antes de garantizar que siempre va a defender lo mismo en todos los rincones de España, porque no está dispuesta a que nadie levante muro ni barrera entre nosotros, "las personas están por encima de territorios".Susana Díaz dijo que nunca entrará en una subasta "para competir con quienes entienden que en función de donde nacen pueden ser enemigo de otros" porque defiende la Declaración de Granada y quiere una España, "pero también solidaria, sensible y que garantice la igualdad". "En esa España creo y creeré cuando quieraen este país, dando seguridad, defendido un país que tiene posibilidades de presente y de futuro", aseveró insistiendo en que defiende el mismo modelo de país en cualquier parte del territorio.De otro lado, a la par que aseguró que el PSOE quiere formar parte de "una Europa de las personas, que sea solidaria y busque solucionar los problemas de los ciudadanos", censuró que la Comunidad Europea, cuando también criticó que Iglesias y Podemos "se pusieran de perfil" en cuanto a las elecciones francesas y no enfrente de la ultraderecha, el racismo y el xenofobia.Así las cosas, y tras referirse a los orígenes "rebeldes" del PSOE o cuando sus dirigentes "no pensaron en las siguientes elecciones, sino en la libertad de los ciudadanos, sus derechos y en la convivencia, poniendo los intereses del país por encima del PSOE y de sus intereses", Susana Díaz garantizó que ahora en el PSOE ", a construir un país del que sentirnos orgullosos"., saben que en el PSOE tienen la oportunidad de cambiar a mejor", sostuvo antes de incidir en que ella no quiere ser la mejor, sino que quiere estar rodeada de los "mejores", y prometió que su comportamiento será "el de una buena socialista" para gobernar desde la ética socialista y con leyes que cambien la vida de las personas. "Somos el PSOE y si me ayudáis y me acompañáis vamos a levantar el PSOE para levantar España, juntos y juntas", zanjó la aspirante andaluza.