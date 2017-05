Susana Díaz se compromete a trabajar para derogar la reforma laboral

Pide recuperar la moral de la victoria

La aspirante a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , pidió el voto a los militantes del partido para "hacer más grande" al PSOE, reivindicó "rebeldía" para hacer "un país mejor" por encima de los "intereses particulares de nadie", y se comprometió a que, si se convierte en la próxima secretaria general del partido, trabajará para lograr la movilización que conduzca a la reforma laboral , informa Europa Press.Durante un acto en Toledo de su candidatura para liderar el PSOE, la dirigente socialista dijo que "siempre" defendió la necesidad de derogar la reforma laboral, una reforma "injusta" que estáde los trabajadores y abriendo una importante. "Si tengo la confianza para ser la secretaria general de este partido, trabajaré para que se derogue", afirmó.Asimismo, Susana Díaz anunció que la primera medida que llevará a cabo el lunes posterior a la votación de las primarias para liderar el partido , en el caso de ganarlas, "y que me escuche Rajoy, será exigir de manera inmediata y urgente", porque no se puede permitir que sigan muriendo mujeres en este país.Explicó que se presenta a la Secretaría General del PSOE porque, "un PSOE que ha sido durante 140 años un referente de partido de". "Quiero que este partido vuelva a recuperar la moral de victoria porque ganando es como se consigue que la gente viva mejor, y para eso me presento", señaló.Tras destacar que el PSOE necesitapara pasar a mirar "a los ojos de las familias que nos necesitan y ofrecerles respuesta", Susana Díaz defendió unasen las que se hable de los problemas de la ciudadanía y se explique qué se quiere hacer con España y con cada uno de los territorios que la componen, y cómo hacer frente a los desafíos."Los ciudadanos necesitan saber que este partido sale unido y que nos respetamos entre nosotros", advirtió la aspirante a la Secretaría General del PSOE, quien dijo haber pedido en todos los rincones que "no se insulte a nadie, ni se hable mal de nadie". "Yo no lo he hecho porque ésta es mi familia", subrayó, añadiendo que ella quiere ser la secretaria general "de todos".En este contexto, Susana Díaz apeló "a la", e insistió en que no quiere "el voto del insulto, ni el voto de los que insultan". En su opinión, los ciudadanos mirarán al PSOE con otros ojos "cuando vean que nos respetamos". Por ello, aseguró queSe mostró convencida de que para queel partido tiene que recuperar la confianza mayoritaria, "y para eso hay que recuperar las ganas de ganar y la moral de victoria en todos los rincones de España". "El PSOE tiene que ganar para que gane la gente", destacó.Díaz quiso dejar claro que el PSOE es un partido, dispuesto a liderar un cambio "a mejor", al tiempo que insistió en que este partido no se va a "arrodillar ante nadie" . "Ni autobuses, ni mociones, ni escraches el día antes de la votación, al PSOE nadie le va a decir lo que tiene que hacer", advirtió.Afirmó que el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias , tiene que saber que, y reivindicó el legado de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, "con sus luces y sus sombras". "Ese legado es el que nos da credibilidad", apostilló.Para la dirigente socialista, "si en los años 80 la prioridad era la universidad en este país, ahora lo es que lay no a la voluntad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas". También defendió la necesidad de un nuevo modelo educativo, de blindar la sanidad y de reforzar la ley de la Dependencia, "nuestra ley de la dignidad". "Y esto lo tiene que liderar el PSOE", expresó.Junto a ello, Díaz sostuvo que le gustaría tener el honor dede la Secretaría General del PSOE y de la Presidencia del Gobierno, y que quiere una España que ponga lay que se "emocione con la bandera de la igualdad y de la dignidad".Concluyó su intervención asegurando que aspira a ser la próxima secretaria general del PSOE "desde el trabajo y la entrega" en su vida pública y privada, y reclamando el apoyo a los militantes del partido para conseguirlo. Se comprometió a "rodearse de los mejores" y a levantar "el orgullo y la autoestima del PSOE"., concluyó.