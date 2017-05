info Libre

Los tres candidatos a liderar el PSOE –Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López– se han enfrentado este lunes en, que se celebrarán este próximo domingo 21 de mayo.El debate ha comenzado a las 12.15 horas con una introducción de cada aspirante, seguida por tres bloques temáticos –uno político, otro económico y social y un tercero sobre el modelo de partido– y ha concluído con un minuto de oro de cada candidato para pedira los afiliados. Así te hemos contado el minuto a minuto desdeFinaliza el debate entre los candidatos socialistas.inicia el minuto final pidiendo el voto para "reforzar la fraternidad". "Aspiro a liderar este partido desde la humildad, desde la decencia y la generosidad", añade, porque "cuando el PSOE se levante se volverá a levantar este país"."A pesar de los momentos complicados", prosigue López, "". Rechaza seguir "divididos y enfrentados", porque de este modo el PSOE no se podrá "enfrentar a la derecha". "El día 21 no vayas a votar contra nadie, sino a favor de la unidad y del proyecto de izquierdas", remata López.En tercer y último lugar, Sánchez asegura que "el PSOE necesita renacer". El socialista pide el voto para ", que es el lugar que le corresponde". A su juicio, el PSOE "volverá a ser un partido ganador cuando sea coherente y generoso", y asegura que va a "reconstruir la unidad antes y después" de las primarias.Sánchez quiere una organización donde los militantes tengan voz sobre "las decisiones transcendentales". Apuesta por "mirar al futuro y no quedarse anclado en el pasado". Solamente será posible la unidad, continúa, "con el voto directo y secreto de los militantes". "Haremos de el PSOE un partido ganador cuando sea coherente con sus principios y sus valores, cuando sea creíble", concluye."Todos hablamos de ser leales con el que gane. Ya no vale con ser leal con el que gana, hay que poner voluntad por integrar", agrega López, quien destaca que "no hay que olvidar a quien representa el PSOE". "Nosotros", continúa, porque sino igual "acabamos defendiendo antes al Ibex 35 que a los más humildes"."La izquierda útil de este país es la que cambia la vida a los ciudadanos", coincide Susana, quien señala ser socialista "en la vida privada y en la vida pública", porque "ser socialista es una manera de vivir y de estar". Dirige sus palabras a Pedro Sánchez al señalar que "nunca hubiera puesto una urna detrás de una cortina" y al recalcar que "si hubiese perdido una votación" se "habría ido"."Estamos ante las puertas de un nuevo PSOE, el que deja atrás a los notables por la militancia", comienza Sánchez. Segundo guiño a Patxi López: "Mi proyecto es nuestro proyecto"."Me comprometo a una dirección paritaria y que al secretario general elegido por voto directo de los afiliados sólo le pueda quitar el voto directo de los afiliados", subraya. Añade que no le gusta "el modelo donde al final uno decide por todos".López, por su parte, señala que "como no se resuelvan los problemas de división y de definición del proyecto va a dar igual a quien se ponga en el cartel". López pide, asimismo, "un secretario general a jornada completa". "Si soy secretario general lo primero que haré es llamaros para deciros que se acabó la broma y que vamos a coser de verdad", continúa. El socialista vasco responde a Sánchez: "Si no soy el secretario general llamaré a quien haya ganado y le diré estoy a tu disposición, pero no para que se integre a Patxi López, sino para que se integre de verdad".Susana, por su parte, asegura que no va a pedir a ninguno de los dos "el", sino que les pedirá a los dos "a hacer más grande el PSOE".Turno de Susana Díaz. La socialista apuesta por la "generosidad para unir a todo el partido" y pone como referencia al PSOE andaluz. "Creo tanto en la democracia de este partido que me presento a estas primarias", dice. "No quiero que nadie levante muros ni murallas entre socialistas", añade, y asegura que nunca se esconderá "detrás de los militantes para no asumir responsabilidades".Arranca el tercer bloque, sobre el modelo de partido. "Ser coherente con el PSOE es aceptar también sus decisiones, gusten más o gusten menos, porque lo demás es un juego democráticamente muy peligroso", comienza López, refiriéndose a la decisión de abstenerse por parte de los socialistas. "", continúa. Apuesta por que el secretario general sólo pueda ser cesado por los militantes. "Propongo que regulemos las consultas, no puede ser que dependan de la dirección y del jefe de turno, esto solo pasa en las repúblicas bananeras", argumenta.Existen varios dramas en el PSOE: "Uno es la división, otro es que hemos ido perdiendo las referencias, y el tercero es, señala el vasco."No se trata de buscar culpables de lo mal que lo hemos hecho, se trata de proponer soluciones", remata.Descanso de cinco minutos antes de comenzar con el último bloque."La socialdemocracia se enfrenta a una encrucijada vital", dice Sánchez, que apela a "la responsabilidad de los militantes" y vuelve a apostar por la vía portuguesa. Se dirige a López para decirle que su proyecto es de ambos: "Que sepas, compañero, que"."No se trata de unir medio partido para ir contra el otro medio", responde López.Laaterriza en el debate. López propone llevar "a la Constitución la obligación de todos los poderes públicos de defender y proteger la vida de las mujeres amenazadas", cuestión que no puede depender del "gobierno de turno". Sánchez coincide en una reforma constitucional y critica que los Presupuestos de Mariano Rajoy "no destinan ni un céntimo" a luchar contra la violencia de género."O unirnos para ganar todos desde la izquierda o dividirnos para perder todos desde no se sabe dónde", subraya López en su turno. "Hoy sólo somos el partido de la bronca interna"."Podemos optar por la vía portuguesa o por la gran coalición", dice Sánchez, quien diferencia entre la unión de toda la izquierda alrededor del PSOE o unirse a la derecha.Díaz vuelve a recordarle a Sánchez que "todo el mundo quiere ganar pero no todo el mundo gana", y critica que "hay quien se ha presentado dos veces y ha obtenidoante el PP más infame". Además, señala que si el PSOE tiene una mujer al frente representará mejor "los intereses femeninos" y en el futuro "habrá cosas que cambiarán".Sánchez asegura ser feminista porque se siente feminista. "Tengo dos hijas y defiendo el mejor futuro para ellas", sostiene.Díaz recalca que "la vida se le cambia a las personas desde los boletines oficiales y no desde las pancartas" y reivindica hacer "política de izquierda". "", señala.Empieza el segundo bloque, el económico y social. Susana Díaz apuesta por "combatir la desigualdad y la pobreza infantil, derogar reforma laboral y caminar hacia un pacto social entre generaciones". Finalmente, Díaz reivindica el legado deSánchez defiende que "la cuestión juvenil es la cuestión de España" y apuesta también por combatir la pobreza infantil y derogar la reforma laboral. En último lugar, apuesta por revalorizar las pensiones con el IPC.López reivindica en su turno que "un socialista no se puede resignar" y apuesta por poner "la economía al servicio de la sociedad". Pide al PSOE "derribar todos los complejos" y poner en marcha "proyectos empresariales y sectores estratégicos que den oportunidad a los que no tienen ninguna". Se inclina asimismo por derogar lay buscar la igualdad.Susana Díaz vuelve a dirigiste a Sánchez: "Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú". Díaz reitera su voluntad de marcharse si el partido no remonta, y asegura que se compromete a "no endosar la responsabilidad del partido a nadie" si gana las primarias.López sostiene que los candidatos se están "equivocando de debate". "¿Recuperamos la política?", recalca. "Yo no tengo complejos, yo quiero ceder soberanía, y mucha, a Europa", continúa.Sánchez reprocha a Díaz que ésta todavía no haya presentado su proyecto. Recuerda, además, que el partido ha estado "" cuando él estaba al frente de la formación."Para un socialista lo fundamental es un modelo de Estado que nos permita conseguir la libertad, la igualdad y la justicia social, por eso hemos defendido el sistema federal", apunta Patxi López.Susana Díaz y Pedro Sánchez dominan el debate con constantes apelaciones mutuas. Díaz se dirige a Sánchez: "No se puede faltar a la verdad". "Si el PSOE no remonta electoralmente,", se compromete la andaluza. "Quiero que el PSOE vuelva a ganar las elecciones. Soy una persona profundamente de izquierdas", prosigue.Susana Díaz reconoce que el PSOE ha "dado muchos bandazos". Replica a Sánchez que "no se puede tener cada día". Pedro Sánchez, por su parte, apuesta por reconocer la "realidad plurilingüe" del país. "Defiendo una España nación de naciones que defendía Felipe González, que defendía José Luis Rodríguez Zapatero", insiste.Patxi López interviene para expresar su rechazo a mirar hacia el pasado: "No pienso dedicar un minuto a pelearnos entre nosotros"."El PSOE no se puede definir nunca por con quién pacta", dice López, quien entiende que ", no pactar con Podemos"."Hace seis años en el 15M se pidió una renovación de la democracia y se equiparaba al PSOE y al PP", recuerda Sánchez, quien entiende que de este modo "se sintetizaba la crisis de lasocialdemocracia". Una crisis social, crisis sobre la fuerza de cambio que representa el PSOE y la constatación de que es una organización del siglo XX y no del siglo XXI. "O nos quedamos en la tierra de nadie que nos ha dejado la abstención o somos fuerza de cambio", señala. Sánchez insiste en que el PSOE no se puede abstener jamás de la política neoliberal y de corrupción del PP.Por su parte, López señala que "". "No tenemos que desplazarnos al centro yendo a la derecha porque así nos va en toda Europa, pero tampoco hacia una izquierda artificial e impostada", continúa. López reconoce que "la abstención fue un error" y pide un "modelo económico y social radicalmente distinto al del PP".Díaz asegura estar "convencida de que los ciudadanos no votaron al PSOE en las últimas elecciones porque no sabían a qué partido estaban votando, si estaban votando al PSOE de Ciudadanos o al PSOE plurinacional".Susana Díaz es la primera candidata en hablar. Asegura que el partido se encuentra una de las situaciones más difíciles de su historia. "Comparto la preocupación de la inmensa mayoría de los militantes", dice. Este partido, no obstante, "es mucho mejor de lo que algunos dicen, y la prueba evidente es este debate". "Asumiré la responsabilidad que el PSOE tenga en los próximos años".Le sigue Pedro Sánchez agradeciendo el esfuerzo de los militantes. "O curar o cronificar ese mal que se llama abstención", señala. Sánchez es el primer candidato en hablar de la corrupción del Partido Popular y avanza que su primera medida será pedir la dimisión de Rajoy.Patxi López habla de "mejorar la vida de los perdedores". Reconoce que están "divididos y enfrentados" y miran a "izquierda y a derecha" como si no tuvieran "las ideas claras". Pide, por tanto, la unión de los socialistas para "derrotar a la derecha".Comienza el debate. Carmen del Riego, periodista de La Vanguardia y expresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), introduce el encuentro.Susana Díaz dice afrontar un debate "con compañeros" y no con "adversarios políticos" y afirma que pondrá de manifiesto que el PSOE es "".espera "que sea un debate de ideas, de propuestas y de modelos, que es lo que tiene que ser entre socialistas".Pedro Sánchez asegura que afronta el debate con "" y señala que lo importante es que se trata de un diálogo entre "compañero" que deben "apelar a la movilización masiva para el día 21, para que los compañeros voten" y se recupere "entre todos el PSOE".Todo preparado en la sede del PSOE.Los tres candidatos llegan a Ferraz.