También Génova confía en Cifuentes

Juicio de la 'Gürtel'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles queCristina Cifuentes, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pida investigarla al relacionarla con la presunta financiación ilegal del PP en la llamada trama Púnica. También ha reatificado su "plena confianza" en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la cúpula fiscal, y ha reocmendado al PSOE que no haga "perder el tiempo" al Parlamento con reprobaciones.En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras responder a tres preguntas de control de PSOE, Ciudadanos y ERC, se ha preguntado a Rajoy si confía en Cifuentes y ha respondido lacónico:Precisamente, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha sacado a relucir elmencionando "en este caso" a Cifuentes "en relación con el amaño de contratos en la Comunidad de Madrid". Además, ha criticado que la presidenta madrileña critique a la Justicia cuando la "implica" la UCO.Este mismo martes también la dirección nacional del PP expresó su confianza en Cifuentes después de que un informe de la UCO –incluido en el sumario que– se pide investigar la actuación de la presidenta madrileña cuando era vicepresidenta de la Asamblea.En ese momento, Cifuentesy presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco , propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración. El citado informe encuentra un "nexo causal" entre el "favorecimiento" a ese empresario y sus aportaciones económicas a Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid.En una comparecencia pública, Cifuentes defendió su "honradez" y se refirió al informe elaborado por la UCO como una. Además, destacó que "el 100% de las decisiones" que se llevaron a cabo en la mesa de contratación se hicieron de acuerdo a los informes técnicos, y que esas decisiones se tomaban "por unanimidad".El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha emplazado este miércoles a Mariano Rajoy a "ser fuerte" y "dar la cara" ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, en vez de testificar por videoconferencia, y el presidenteachacándolas a la carrera de primarias."Creo que lo más importante en esta materia de lucha contra la corrupción es que el próximo domingo día 21 llegue su Pentecostés y", ha espetado Rajoy al dirigente socialista en la sesión de control al Gobierno del Congreso.Según ha informado Europa Press, tras repasar los casos de presunta corrupción que afectan al PP, Hernando ha recriminado a Rajoy que utilice el "plasma" para declarar como testigo en el juicio de la Gürtel desde su despacho de la sede de Génova ––, y le ha recomendado renunciar a esos "privilegios" e "ir a declarar en persona a la Audiencia Nacional"., dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma", ha enfatizado Hernando, que ha pronosticado que Rajoy no querrá declarar en persona porque no es "grato" cruzarse "miradas" con compañeros del partido "de toda la vida" que ahora "están en el banquillo".