El Congreso aprueba la reforma de la estiba y los sindicatos mantienen la huelga

Fomento remite la reforma a Bruselas para evitar las multas

El Congreso ha aprobado este jueves el decreto ley de reforma de la estiba, el segundo presentado por el Gobierno, después de que hace dos meses el primer texto planteado registrara un histórico rechazo de la Cámara Baja. El texto, que ya estaba en vigor, no será modificado, pues se rechazó la tramitación como proyecto de ley, según ha informado Europa Press.El Ejecutivo ha logrado sacar finalmente adelante la reforma de la estiba gracias a que, donde ya estaban el PP, PNV, UPN y Foro, y a que los diputados del PDeCAT finalmente se abstuvieron y redujeron los votos en contra que hubo hace dos meses.Con la reforma de la estiba el Gobierno pretende modificar el régimen legal del sector de la estiba, la carga y descarga de mercancías de los barcos en los puertos,, a la que actualmente contraviene, y evitar así una multa del Tribunal Superior de Justicia de la UE.No obstante, con la reconversión del sector, también se pretende tambiénen que actualmente se presta este servicio portuario, básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.Tras aprobarse el decreto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, notificará este mismo jueves a la Comisión Europea la aprobación de la reforma de la estiba en el Congreso, con el fin de evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga supor incumplir la normativa comunitaria con el régimen de la estiba.De la Serna indicó que con la aprobación de la reforma, España evita que se le imponga una segunda multa, la que, según el ministro, estaba a punto de fallar el Tribunal, de unos 134.000 euros diarios, por no haber atendido a la primera, la que impuso en diciembre de 2014."La Comisión Europea no ha dado esta vez garantía, en contra de lo que hizo con el anterior Decreto, de que se puede salvar la primera multa", desveló el ministro.Esta primera multa ya acumula unos, dado que ascendía a 27.000 euros diarios, y cuya condonación aún no tiene asegurada el Ejecutivo, pese a la aprobación de la reforma."Ese será ahora el mayor empeño del Gobierno", indicó el ministro en el Congreso tras lograr la aprobación de la reforma en su segundo intento, dos meses después de que la Cámara Baja rechazara el primer Decreto presentado por el Gobierno.