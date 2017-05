Lorena Ruiz-Huerta: "Se ha puesto en marcha la operación 'salvar a la soldado Cifuentes'"

info Libre

aseguró hace unos días que será presidenta de la Comunidad de Madrid en 2017. Pero su afirmación parece más un ejercicio de optimismo que una reflexión realista, porque la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid es perfectamente consciente de que ni PSOE ni Ciudadanos tienen previsto apoyar la moción de censura a Cristina Cifuentes que ella liderará como candidata, una iniciativa que el partido morado tiene previsto registrar este lunes. No obstante, Ruiz-Huerta se muestra confiada en que esta moción –que califica de "ciudadana"– será un éxito que servirá para reflejar que la actual composición de la cámara madrileña se ha quedado "obsoleta" apenas dos años después de las elecciones.La candidata y portavoz recibió aen las dependencias del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid el pasado jueves, dos días antes de que Podemos celebrase la manifestación de apoyo a sus mociones de censura contra Cifuentes y Mariano Rajoy en la Puerta del Sol. En su conversación con este diario, Ruiz-Huerta rechaza que el eventual fracaso de su candidatura pueda reforzar a la presidenta madrileña, y asegura que las grandes cabeceras han iniciado la operación "salvar a la soldado Cifuentes" para evitar que la imagen de la dirigente quede manchada por el estallido del caso Lezo. Y también tiene palabras contra Ciudadanos y el PSOE: al partido naranja lo acusa de hacer "contorsionismo" y "justificar lo injustificable", mientras carga contra los socialistas por "mirarse el ombligo" y rechazar la moción de censura que impulsa Podemos por sus "cálculos electorales".Niego la mayor. No es verdad que la iniciativa nazca muerta, sino que está completamente viva, porque nuestra idea es que sea una moción ciudadana para censurar este gobierno, y cada vez estamos teniendo una mayor adscripción de la ciudadanía, los colectivos, la sociedad civil, los sindicatos... Este sábado [por el pasado día 20] tenemos un gran acto en la Puerta del Sol en el que van a subir al escenario a hablar con nosotros numerosos colectivos sociales que están haciendo suya esta moción ciudadana. El planteamiento es que los grupos que se sientan ahora mismo en la cámara regional, menos Podemos, son los que no están representando el sentir mayoritario de la ciudadanía en la calle.No sabemos por qué Ciudadanos no ha querido ni siquiera reunirse con nosotros, les hemos hecho una propuesta para sentarnos a hablar sobre propuestas programáticas y antes de escucharnos ya nos han dicho que no. Y con respecto al Grupo Socialista, les enviamos un documento con propuestas programáticas de mínimos sobre las que nos parece difícil que no podamos ponernos de acuerdo. Ellos accedieron a acudir a la reunión, pero nos han dicho que consideran que no podrían asumir el coste que supondría hacer una moción de censura para perderla por un voto, que su candidato podría sufrir un desgaste. Han hecho algún tipo de cálculos electorales o de coste de oportunidad y han decidido no seguir adelante. Para nosotros es francamente sorprendente que en una situación tan grave que ya salpica incluso a la presidenta, el PSOE ande mirándose al ombligo en lugar de poner en marcha una acción contundente como es ésta.Siempre que nos hemos sentado a hablar con los otros grupos sobre la posibilidad de formar un Gobierno de cambio alternativo al del PP, nosotros hemos hablado sobre la base de documentos programáticos. No empezamos hablando de sillones o quién va a encabezar gobiernos, sino sobre en qué contenidos nos vamos a poner de acuerdo, porque eso es lo único sobre lo que podemos trabajar. Si llegásemos a un acuerdo con ellos y finalmente hicieran una propuesta de candidato, como tienen diez escaños más que nosotros, quizá sería razonable [que Gabilondo encabezara la moción], pero es que ni siquiera han querido hablar de los contenidos de las propuestas programáticas.Esa es una estupenda pregunta para hacerle a la ejecutiva del partido, a la que yo no pertenezco. La propuesta ha salido de ahí, y yo la he aceptado con gusto, como cualquier encomienda que me hace mi partido y respaldan los órganos y los inscritos. Yo siempre estoy a la orden.A Ciudadanos en Murcia le resultó suficiente obtener la cabeza del presidente corrupto, pero siguieron manteniendo al PP en el Gobierno en lugar de sumarse a una moción para construir una mayoría de cambio, y lo mismo pasa en el Gobierno de la nación con Albert Rivera, que no se va a sumar a la moción contra Rajoy. La cuestión es que [para Ciudadanos] el problema no es sólo la corrupción: aunque ellos digan que vienen a regenerar la vida democrática, Ciudadanos es una creación que ha venido a garantizar que nada cambia y que los intereses que ha defendido el bipartidismo siguen intactos en este régimen del 78, son un "Podemos de derechas", como nos explicó el presidente del Banco Sabadell. Para hacer eso tienen que hacer un contorsionismo que da vértigo, porque justifican lo injustificable. Pero están aquí para sostener los intereses económicos que defiende el PP, y a la hora de la verdad se ponen de acuerdo con ellos en lo verdaderamente definitivo, como los presupuestos. Así que veo complicado que dejen de sostener al PP, porque les bastará que dimita Cifuentes si al final es imputada.Ese es el argumento que está manejando el PSOE en la Asamblea, que esta iniciativa ayuda a reforzar a Cristina Cifuentes. Pero yo creo que va a poner de manifiesto, toda vez que la inmensa mayoría de la ciudadanía apoya la moción, es que en los parlamentos los grupos sentados en la cámara –tanto la estatal como la regional– no representan el sentir mayoritario de la ciudadanía, y que es Podemos, de la mano de los colectivos, la sociedad organizada y la gente, quien impulsa esta iniciativa que constituye un paso más contundente para intentar que esta situación no se normalice. Porque lo más grave que nos podría pasar como sociedad es que se llegase a normalizar que, como más o menos el Estado funciona porque tenemos funcionarios que hacen su trabajo y porque hay empresas que, más o menos, crean riqueza, esto es una especie de mal menor que hay que aceptar en cualquier país. Creo que el relato que resultará vencedor de esta situación, con independencia de que den o no los números, es el de que los grupos que están sentados en los parlamentos no recogen el sentir mayoritario de la calle.Es más que evidente que se está tratando de establecer un cortafuegos en torno a la figura de Cristina Cifuentes por parte de todos los actores del régimen. Se ha puesto en marcha una especie de operación salvar a la soldado Cifuentes en una situación en la que el PP se hunde en las arenas movedizas, como Atreyu y su caballo en La historia interminable. Cuando todos los actores con poder del país se unen para establecer este cortafuegos, eso tiene sus efectos. Pero en Podemos hemos aprendido a tomarnos las encuestas con la cautela con la que hay que tomárselas, y además los medios de comunicación ya no ejercen el poder de formación de opinión en la ciudadanía que ejercían hace unos años. Cada vez es más amplio el número de fuentes a las que la ciudadanía puede acceder para informarse, y ya no existen esos líderes de formación de opinión tan hegemónicos. Dudo mucho que, con toda esta información, la figura de Cifuentes esté verdaderamente intacta: cada vez la gente está mejor formada, sabe más cosas y sabe muy bien que no hay ninguna diferencia entre el PP de Cifuentes y el de Aguirre.La sorpresa se la llevaron quienes pensaron que tenían el plan perfectamente atado para salvar a la soldado Cifuentes. Se han topado con que, en este país, a duras penas y a pesar de los esfuerzos del PP por cargarse los pilares de la separación de poderes, todavía hay actores que componen la estructura interna del Estado que lo hacen funcionar. Tenemos unidades como la UCO que no se dejan amedrentar por el chantaje y las presiones que están sufriendo, incluso por parte de la propia Cifuentes que ha desvirtuado y ha hablado mal de las fuerzas de seguridad en una actuación inaceptable. Por eso creo que la sorpresa no ha sido para nosotros, que siempre hemos tenido claro que eran lo mismo, que no había diferencias entre el viejo PP de Aguirre y el nuevo PP: Cifuentes lleva 26 años siendo diputada y ocupando altos cargos, y es imposible que no supiera nada.Con respecto a Podemos... aunque siempre está bien tener una cierta modestia, creo que estamos haciendo un buen trabajo, e incluso la propia Cifuentes reconoce que nos hemos convertido en la principal fuerza de la oposición. Y ahora hemos tenido la audacia de presentar esta moción que va a ser un éxito entre la ciudadanía: quizá no consigamos que den los números en el parlamento, pero eso demostrará que el parlamento está obsoleto y sus representantes no están a la altura de lo que se demanda fuera. Por eso creo que quienes son los responsables de que la imagen de Cifuentes esté más intacta son quienes tratan de construir este cortafuegos, no el trabajo de Podemos.Ciudadanos ha mentido a sus votantes, porque dijo que había nacido para regenerar la vida democrática y luchar contra la corrupción y están sosteniendo al partido más corrupto de Europa y de la historia de este país. En este momento están contra las cuerdas varios miembros del grupo parlamentario del PP en Madrid, están imputados un viceconsejero y un número dos del Gobierno autonómico, también la delegada del Gobierno en Madrid, incluso la propia presidenta del Gobierno está apuntada por un informe de la UCO... y Ciudadanos sigue sosteniendo ese Gobierno. Y el Grupo Socialista, mientras, está mirándose el ombligo y haciendo cálculos electorales. Son grupos que ya no responden a lo que la ciudadanía ha querido, que es que el PP pierda la mayoría absoluta y no sigan gobernando los corruptos, y son ellos los que están resistiéndose a trabajar de favor de una mayoría alternativa de cambio.Hasta la fecha, todos con los que nos hemos reunido. Hemos tenido encuentros con las mareas, con trabajadores de grandes centros que han protagonizado episodios de lucha como los de Coca Cola, Airbús o Renfe, con colectivos de lucha por la memoria histórica o con los extrabajadores de Telemadrid.Nuestra alternativa cuenta con varias líneas fundamentales. La primera pasa por una profunda reforma fiscal, porque Madrid no puede seguir siendo un pseudoparaíso fiscal en el que las grandes rentas no tributan; tenemos que conseguir que las clases trabajadoras y medias paguen menos impuestos, porque en estos momentos son quienes sostienen con sus impuestos una enorme parte de la carga fiscal. Tenemos hecho un cálculo de que, con los regalos fiscales que Cristina Cifuentes hace a sus amigos ricos, se dejan de recaudar en la región unos 3.000 millones de euros anuales. Con esa recaudación es imprescindible reforzar la dotación de los servicios públicos, porque Madrid es una de las comunidades que menos invierte en Educación y Sanidad, y modificar el modelo productivo. Apostamos por que la riqueza deje de concentrarse en unas pocas grandes empresas y se hagan ayudas directas a las pymes. Y también apostamos por las energías verdes y renovables, y por crear empleo que tenga que ver con los derechos de la ciudadanía, como el cuidado de los mayores, la creación de escuelas infantiles... lo que favorecerá, además, la incorporación de las mujeres al empleo. Estos son modelos que existen en países que muchas veces el PP pone como ejemplo referencial, como Suecia, donde la carga impositiva es mucho mayor que en España, que tiene una carga impositiva siete puntos por debajo de la media europea y 14 puntos por debajo de Francia.Ahora mismo, creo que todo es posible. Me parece que no se puede pensar en una legislatura normal y tranquila. En 2019 habrá seguro elecciones, porque las normas establecen que si hubiera un adelanto electoral el mandato de la Asamblea resultante sólo duraría el tiempo que resta para terminar esta legislatura. Pero no me resultaría nada extraño que pudieran convocarse elecciones antes de esa fecha, y si no conseguimos sacar adelante ahora mismo esta moción, sería lógico que fuese así, porque un Gobierno bajo la sospecha de corrupción permanente no se puede sostener.Ahora mismo no se está produciendo ese debate dentro de Podemos.La posibilidad como tal existe, pero yo entiendo que en el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que es un Consejo joven, toca otra cosa. Tenemos el mandato de nuestros inscritos de construir organización, de avanzar en la unidad popular y de hacer un programa político de transformación para la región que sea capaz de ganar al PP en las elecciones de 2019 si no ganamos ahora la moción de censura. En eso estamos ahora y en eso vamos a estar en los próximos meses. Yo tengo la convicción de que al PP no se le gana con un liderazgo concreto, sino con un buen proyecto y habiendo construido previamente organización y estando bien implementados en el territorio, y creo que las elecciones del candidato, por mucho que sea un tema que genera más atractivo mediático, son un tema secundario.Yo no conozco la existencia de ese acuerdo: sólo conozco que Pablo Iglesias ha dicho que Íñigo Errejón le parecería un buen candidato, y Ramón Espinar se ha pronunciado en los mismos términos. Pero tenemos una organicidad en la Comunidad de Madrid, un Consejo Ciudadano elegido hace seis meses y un grupo parlamentario. Y ambos órganos vamos a seguir trabajando en el próximo periodo, que no sé cuánto va a durar pero va a ser largo, en desarrollar el proyecto político del que hablaba: construir la unidad popular con el resto de actores que tienen que acompañarnos a la hora de crear esa candidatura, como IU o Equo, con los que tenemos que construir algo parecido a lo que fue Ahora Madrid. Ese es nuestro trabajo, y el compañero Íñigo Errejón es bienvenido a trabajar como un integrante más del partido en favor de los intereses de Podemos para echar al PP. Y siempre y cuando esté sometido como cualquiera a la organicidad del partido, tiene las puertas abiertas para colaborar.Podemos todavía no tiene candidato para las próximas elecciones. El candidato va a ser elegido por los inscritos cuando se abra el proceso de primarias. Y la opinión de Errejón sobre la unidad popular es una opinión más, tan valiosa como la de cualquier militante de Podemos, y lo que importa es que en la Asamblea Ciudadana que se celebró en noviembre la mayoría de la gente votó que quiere la unidad popular. Eso es lo que está plasmado en el documento, y eso es lo que el Consejo Ciudadano de Madrid tiene que trabajar por construir. Y como digo, Íñigo Errejón es bienvenido a trabajar con nosotros por los intereses de Podemos, por la construcción de la unidad popular, como un militante más por ahora.Yo no creo que eso vaya a suceder. Hemos constituido un Consejo Ciudadano que tiene un mandato de tres años de duración, y supongo que agotaremos ese mandato. Se abrirá el proceso de primarias cuando lo decida el Consejo Ciudadano, y la lista vencedora con el candidato será la que decidan los inscritos.Comenzamos las conversaciones después de constituirse el Consejo Ciudadano, pero están poco avanzadas, tuvimos unas conversaciones preliminares y constatamos que hay voluntad por todas las partes de caminar en esta dirección, pero será un proceso largo de negociación. Pero esto se ha visto de pronto entorpecido por la llegada de la moción de censura, que es lo que hemos tenido que abordar inmediatamente después. Afortunadamente, nuestros socios han visto la audacia de la iniciativa, se han sumado absolutamente y están colaborando en la elaboración del programa y el discurso.