Los barones socialistas llaman a la unidad y felicitan a Pedro Sánchez

Murcia

Euskadi

Aragón

Baleares

Galicia

Comunitat Valenciana

Madrid

José Bono, Javier Rojo, Javier Lambán, Francina Armengol, Pilar Cancela, Ximo Puig, Miguel Carmona, Sara Hernández y otros dirigentes socialistasde las primarias, han destacado el trabajo por hacer un nuevo PSOE unido y han felicitado al nuevo secretario general en distintas manifestaciones.El exministro de Defensa socialista José Bono ha dicho este lunes, tras las primarias del PSOE, que desea que al nuevo secretario general, Pedro Sánchez,y que ahora el partido "tiene que cerrar filas".En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Bono ha reconocido que, Susana Díaz, pero que acepta el resultado.En este sentido, el ex dirigente socialista ha asegurado que,, y por ello ahora tiene que llevar a cabo "una mutación".Con todo, Bono ha explicado que es "humano" y queTras la elección del nuevo líder del PSOE, el exministro ha opinado quee incluso de alejarse de posiciones de la derecha no está tanto en hacer un discurso" sino, a su juicio, "en el ámbito de las elecciones".Con todo, Bono, antes de asegurar que "con 85 diputados -los que obtuvo el PSOE en las últimas elecciones generales con Pedro Sánchez como líder- no se puede gobernar un país de 45 millones".Tras la derrota de Díaz, Bono ha dicho que espera que la entrevista que ha concedido. "El partido socialista ha marcado un nuevo tiempo, y son ellos los que, con la lealtad de los que hemos perdido, deben dirigirnos", ha señalado.Preguntado sobre si eso significa que va a retirarse de la vida política, el socialista ha dicho que no quiere decir que se vaya a "coser la boca" pero que, aunque "lo que más" le hubiera gustado es "poner punto en boca"., Rafael González Tovar, ha trasladado la enhorabuena a Pedro Sánchez, al que le ha deseado suerte en esta nueva etapa, tras ganar las Primarias del PSOE en todas las comunidades autónomas.Tovar, en su cuenta de Twitter, advierte que ", las primarias, ha tenido lugar, enhorabuena a nuestro secretario general Pedro Sánchez brillante ganador".En las más de 60 agrupaciones socialistas en la Región, incluyendo la sede regional, la participación ha sido del 84 %., frente a los 2.000 de Susana Díaz o los 543 de Patxi López.ha sido del 100% en las agrupaciones de Aledo y Campos del Río y ha alcanzado el 99,9 % en Villanueva del Río Segura.En la sede regional, aunque resalta que Pedro Sánchez ha cosechado casi la mayoría de los votos, con 91, frente a los 7 de Patxi López o los 16 de Susana Díaz.El expresidente del Senado e histórico militante del PSE, Javier Rojo, ha instado a, una vez concluidas las primarias en el partido, que han dado la victoria a Pedro Sánchez, y se ha mostrado convencido de que "lo mejor" del PSOE "está por venir".Rojo, que, Susana Díaz, para liderar el PSOE, ha asegurado que "evidentemente, ha ganado Pedro, y aquí no ha pasado nada". "A mirar hacia adelante y a construir el futuro, porque la situación que tenemos es, evidentemente, complicada", ha señalado.A su juicio, "lo más importante" ahora es "trabajar para quepara seguir construyendo sociedad".El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas en la región, Javier Lambán, ha felicitado a Pedro Sánchez por ganar las primarias a la Secretaría General del PSOE. Ha opinado que tras este proceso hay que "Lambán, que durante la campaña de primarias del partido ha mostrado su, ha lanzado este mensaje este lunes, a través de su cuenta en 'Twitter'. "Ya hemos elegido. Enhorabuena al nuevo secretario general, Pedro Sánchez. Ahora, como dije el sábado, a recuperar la concordia y la unidad ", ha señalado.Pedro Sánchezde los apoyos de la militancia socialista, frente al 43,70 % obtenido por Susana Díaz y el 10,44 % de Patxi López, con el 99,51 % del voto escrutado.La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha llamado este lunes a todos los socialistas a "arrimar el hombro,y a partir de ahí trabajar juntos para unir al PSOE ", y ha advertido de que "la unidad no depende solo" del ganador de las primarias."El secretario general es de todos y la unidad la reconstruiremos todos", ha dicho Armengol en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, en las que ha advertido quetras las primarias, y más responsabilidad cuanto más alto sea su puesto en la jerarquía del partido, incluido el propio Sánchez.La presidenta balear ha recalcado que hay que buscar hacer laque Pedro (Sánchez) ya mencionó este domingo y ser "la alternativa al PP".Así, aunque ha admitido que "es difícil poder decir cuándo podrá ser el momento" de ser alternativa, ve "evidente" que ahora el presidente del Gobierno,y una oposición clara a sus políticas".Armengol, que inicialmente apoyó a Patxi López pero posteriormente pidió el, ha reconocido que esperaba un resultado "más ajustado", pero se ha mostrado "contenta porque la militancia ha hablado muy claro y eso da más margen a Pedro Sánchez para poder conformar el proyecto de futuro".También ha destacado que el PSOE necesita "un liderazgo capaz de, con las grandes ciudades, los jóvenes y con la España plural, incluido el "tener un mensaje claro" para los territorios que tienen "lengua propia" y "saber encajar bien la situación de Cataluña que es más complicada"., ha resaltado el éxito "incontestable" de Pedro Sánchez en las primarias, un instrumento que ha considerado "una forma de hacer partido y de fortalecerlo" porque permite que las decisiones se tomen "desde la base hasta arriba" y "nunca con imposiciones" por parte de los cuadros directivos."Es nuestro modelo de partido, el que queremos, y no tiene vuelta atrás. Si alguien no lo entendió, hoy tuvo una lección de lo que significa serdel PSOE", ha enfatizado en una comparecencia ante los medios al término de la protagonizada por Pedro Sánchez en Ferraz como nuevo secretario general."La militancia habló, y ahora todos tenemos que trabajar duro para", ha apelado, antes de requerir "sumar y ser leal" con Sánchez.Por parte de la federación gallega del PSOE, ha garantizado esa "lealtad y ánimo constructivo" tanto en elcomo en el tiempo posterior. En cuanto a su puesto, no ha querido despejar si se siente reforzada en el cargo del que la gestora federal barajó removerla por su proximidad al madrileño.También ha recordado que son(dos citas federales y dos autonómicas), de modo que ya están "acostumbrados" a su "gran valor y poder".Lo que no ha querido abordar en esta jornada son los datos específicos de cada candidato (como que sólo Pedro Sánchez superase el número de avales conseguidos en Galicia), y, pues compete a la ejecutiva federal.El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat,, Pedro Sánchez, por su victoria en su cuenta de Twitter y ha apuntado: "ahora, a continuar trabajando por los valencianos". Así, en un mensaje colgado en su cuenta sobre las 00.00 horas de este lunes ha apuntado que con las primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE "los militantes del PSPV han dado unaAdemás, Puig, que había apoyado en el proceso a Susana Díaz al considerar que era la "mejor garantía para los valencianos",para felicitarle por su victoria, según han señalado fuentes del PSPV a Europa Press.Puig depositó su voto en su agrupación de Morella (Castellón), donde se mostróllevado a cabo para la elección del nuevo secretario general y auguró un PSOE, a partir de este lunes, "unido que trabajará incansablemente para que en España haya un proyecto alternativo y potente a las políticas de la derecha y de Rajoy".Por su parte,, a través de su cuenta de Twitter ha dicho: "Solo puedo decir gracias, compañeros y compañeras, orgulloso de ser militante socialista".El concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona, que durante las primarias ha estado, ha asegurado este lunes que seguirá defendiendo "un modelo de partido distinto" y que no va a pedir "perdón" por ser socialista."Haber sido derrotado en estas primarias: defendemos un modelo de partido distinto y mi coherencia me hace reconocer la derrota y, en segundo lugar, seguir defendiendo lo que pienso", ha dicho.Por otro lado, ha felicitado a los "ganadores"., la mitad del partido ha votado continuismo, repetir la misma gestión, yo seguiré defendiendo con lealtad otro modelo de partido, un nuevo país y un nuevo PSOE", ha señalado.También se ha referido a la declaración de Adriana Lastra, diputada socialita y colaboradora de Pedro Sánchez, de que no sabe qué precio tienen que pagar los que han perdido en este proceso, pero sí que cree que deberían pedir "disculpas a la militancia".Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español de Madrid (PSOE-M) se ha puesto este domingo a disposición del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como ha explicado la, quien ha asegurado que va a poner "toda la carne en el asador" para que a partir de hoy mismo haya "unidad" en su formación.En declaraciones a Europa Press, Hernández ha explicado que en privadopor una "victoria que no tiene ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista de la contundencia con la que ha ganado", y, en público le ha vuelto a felicitar.Hernández también se ha referido a la"Había tres vías porque había tres candidatos", ha explicado la líder madrileña, quien ha presumido de cómo se han llevado a cabo las primarias en Madrid."Ahora en Ferraz he coincidido con muchos compañeros en Madrid que han tenido una postura a favor de Sánchez", ha explicado Hernández,para destacar que este proceso de primarias "se ha llevado a cabo con total libertad y transparencia, algo que se echaba de menos en la región", ha dicho.Hernández también va a buscar "unidad" de cara al, el conocido como congresillo, que celebran los socialistas madrileños los próximos 27 y 28 de mayo, para elegir a los delegados que acudirán al congreso federal y donde se debatirán las enmiendas a la ponencia marco.En las redes sociales se han repetido la felicitaciones al nuevo secretario general del PSOE. Así,que como Hernández, se decantó por Patxi López, ha celebrado que la militancia del PSOE haya "ejercido democráticamente su derecho"."Enhorabuena a @sanchezcastejon. Trabajemos tod@s por la unidad del Partido", ha añadido, en la misma dirección quequien ha asegurado que ahora es el momento de ponerse "todos detrás" de Sánchez para trabajar "por el socialismo, por el PSOE, y por España". Hita también a destacado la "alta participación" de la militancia, que en Madrid ha sido de más de un 79 por ciento.