El fiscal Moix es desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España

El fiscal jefe de Anticorrupción,, es dueño del 25% de una empresa de Panamá denominada, según la documentación a la que ha tenido acceso. Esta compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. Este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla.Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal:. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal:. Había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar)en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña.Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros.Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca con Caja Madrid a cambio de un préstamo de 14 millones de pesetas (84.141 euros).Y, en febrero de 1988, fue cuando la familia Moix realizó la operación de trasladar la propiedad a la sociedad panameña que ellos mismos habían constituido.La casa de Collado Villalba. De hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.Hace dos años, los hermanos pusieron a la venta la casa, pero de momento no ha encontrado comprador.Este lunes, a las 11:14 horas,envió por correo electrónico una serie de preguntas al fiscal Manuel Moix en relación con su participación en la sociedad panameña. Pero el fiscal se negó a responderlas. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:1. ¿Declaró D. Manuel Moix, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la titularidad de las acciones de la entidad Duchesse Financial Overseas?2. ¿Presentó D. Manuel Moix declaración del modelo 720, incluyendo entre los bienes la titularidad del 25% de la entidad Duchesse Financial Overseas?3. En las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, ¿realizó D. Manuel Moix la imputación de rentas correspondiente al inmueble de Collado Villalba?4. ¿Considera D. Manuel Moix ético ser titular real del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y, al mismo tiempo, ocupar el cargo de fiscal jefe de Anticorrupción?Tras ser advertido de que este periódico publicaría la información, el fiscal jefe de Anticorrupción contó la noticia a otro medio digital y le ofreció la siguiente versión: que la sociedad panameña "está declarada a Hacienda" y que cuando el padre murió "los cuatro hermanos pagaron los impuestos sucesorios y presentaron el modelo 720", una declaración que deben realizar ante la Agencia Tributaria quienes tengan bienes en el extranjero valorados en más de 50.000 euros. Además, señaló que la sociedad no había sido disuelta porque "los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de los hermanos" del fiscal.