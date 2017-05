El burofax que 'infoLibre' envió a Moix

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

'El Español' publica la versión de Moix

info Libre

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, se niega a responder desde hace semanas a, así que este periódico tuvo que enviarle este lunes un burofax reclamando su versión sobre Duchesse Financial Overseas, una empresa panameña de la que es copropietario desde hace cinco años y medio El pasado 3 de mayo,desveló que Manuel Moix –que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015– impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada pory su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. Este periódico explicó que, en 2007, Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyóEl entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto. Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González. Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.Pese a los reiterados intentos por conocer la versión del fiscal jefe de Anticorrupción, Moix se ha negado desde entonces de forma reiterada a hablar conEste lunes, a las 11.14 horas, el periódico se puso en contacto con la Secretaría de la Fiscalía Anticorrupción para plantearle una serie de preguntas sobre Duchesse Financial Overseas. Se trata de una empresa panameña, de la que Moix posee el 25% desde el año 2012. Dicha compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.A lo largo de la mañana del lunes, este diario llamó en cinco ocasiones a la Secretaría de la Fiscalía Anticorrupción y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud,le envió a primera hora de la tarde un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión. [Se puede consultar el burofax de forma íntegra al final de esta noticia].El fiscal jefe de Anticorrupción no sólo evitó responder a, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".La noticia de El Español contiene algunas falsedades evidentes, que podría haber evitado con. Así, por ejemplo, asegura que Manuel Moix y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. La realidad es que la hermana mayor, Margarita Moix, actuó como representante de la empresa panameña en 1988, cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba del que sigue siendo propietaria. Margarita Moix fue apoderada por dicha compañía el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.Aunque quizá lo más llamativo sea la explicación que ofrece El Español sobre el hecho de que, cinco años y medio después de que Manuel Moix y sus hermanos heredasen la totalidad de las acciones de la compañía panameña, no la hayan disuelto y sigan siendo sus accionistas: "La sociedad, Duchesse Financial Overseas, está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal, copropietarios de la sociedad", sostiene el digital de Pedro J. Ramírez. Disolver la sociedad cuesta, en el peor de los casos, unos 400 euros. O sea que, según la versión de Moix, uno de los hermanos no ha conseguido reunir a lo largo de cinco años y medio aproximadamente 100 euros.Las profesiones de los cuatro hermanos Moix son las siguientes: un fiscal, una abogada, una médico y un alto ejecutivo de un grupo de comunicación. Todos ellos están en activo desde hace décadas.