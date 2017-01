"Dani Rovira es el Ramón García de los Goya; el año que viene llevará capa y chistera"

A ver, Dani Rovira lleva razón. Yo después de ver los Goya me tengo que dar a la bebida, o antes para aguantarlos, y luego tuiteo así — Azote de los progres (@azoteprogre) 19 de enero de 2017

Pues como Dani Rovira esté indispuesto el día de la gala de los Goya van a ganar los cuatro borrachos de Twitter, y a ver entonces qué pasa. — Pastrana (@JosPastr) 19 de enero de 2017

Que dice Dani Rovira, que va a hacer los Goya para que no ganéis los 4 borrachos de Twitter. Y porque se lo pagan bien. — Espárrago (@ataca_2) 19 de enero de 2017

Dani Rovira: «Hago los Goya para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter». ¡No, Dani! ¡No te molestes, hombre! Mira, si yo me rindo... — Periko (@SirokoOficial) 19 de enero de 2017

Dani Rovira es el Ramón García de los Goya...En los del año q viene llevará capa y chistera,ya veréis ya.. — Autónomo Cansado (@AutonomoCansado) 19 de enero de 2017

Me conformaría con que Dani Rovira hiciera gracia en los Goya, aunque puede que los borrachos de Twitter no apreciemos su "arte". — Daniel Torrejón (@Dtorrejonm) 19 de enero de 2017

Para mí todo lo que diga Dani Rovira es disculpable por lo implicado que está con los animales. Sólo por eso el Goya para él — May (@MayUrbasa) 19 de enero de 2017

Los twiteros después de la gala de los Goya @DANIROVIRA infelices borrachos pic.twitter.com/ktjKJ7J3lg — patricia (@cleopatrixconx) 19 de enero de 2017

Recordad: Este año, en la gala de los Goya, cada vez que Dani Rovira haga un chiste sin gracia,...

¡CHUPITO! — BUDDY (@Bud_Spen) 19 de enero de 2017

Qué pena que la gente no se pare a leer las entrevistas enteras. Que solo se queden con titulares sensacionalistas, sacados de contexto... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 19 de enero de 2017

Mucho se cebaron los tuiteros con el actor Dani Rovira por su presentación de los premios Goya. Y por aceptar volver a presentar la gala este año pese a que en 2016 dijo que no lo haría "porque no le merecía la pena". Por eso ahora, sus palabras en una entrevista con Abc, no han hecho si arreciar la polémica. "Esto es una manera de reivindicarme. Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del Twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del Twitter) se habrían salido con la suya". Y los "cuatro borrachos de Twitter" le han contestado:Aunque según el actor, el tono de la respuesta no era exactamente el que han interpretado los lectores-tuiteros: