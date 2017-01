"Hitler tenía un ridículo bigote y Trump un ridículo peina..."

Dejad de comparar a Trump con Hitler. No se parecen en nada, Hitler tenía un ridículo bigote y Trump un ridículo peinaVALE, SÍ SE PARECEN

Apoyo firmemente a @ManuelaCarmena al comparar a Trump con Hitler. Comparten características muy similares, no es una locura compararles.

Que Carmena haya comparado a Trump con Hitler ha indignado a la derecha; no por Trump, sino por Hitler ...

Carmena equipara a Trump con Hitler en pleno. Y Ciudadanos aplaude esa "originalidad". Cuando Trump no hace chistes de ceniceros y judíos.



Trump podrá gustar o no gustar, a mí hay muchas cosas q no me gustan. Que Carmena lo compare con Hitler es absoluta y totalmente rechazable.