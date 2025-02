Hay tiros que marran su objetivo con tan mala suerte que cambian el devenir de la historia. Y lo cambian sin importar la trayectoria de su blanco, o a quién y por qué va dirigida. Su curso, en ocasiones errático, hiere y mata a inocentes en guerras aún más erráticas. En otras falla su objetivo y cambia el orden mundial.

Las balas no utilizan algoritmos, hipérboles o mentiras políticas. No son necesarias cuando se viaja a 1600 km/h en busca de un blanco designado previamente. Atravesando hambrunas, epidemias y genocidios. No hay más hasta llegar a destino, y una vez allí, es una mera cuestión de suerte.

A tomar por saco. La actualidad prima.

Es obvio que el electorado alemán se ha desplazado hacia la derecha y la bala de cabeza hueca apunta adonde apunta

Viendo muy por encima los resultados de las elecciones alemanas celebradas el 23F, hay algo que llama mi atención: el Partido Social Demócrata de Alemania (SPD) obtuvo en 1933 —lpreguerra y con Hitler en la cancillería—l un 18,3% del voto. Este domingo, tras una apoteósica caída al vacío, obtuvo un 16% del voto —lel nivel mas bajo en la historia del partido—. A la par, la extrema derecha alemana Alternativa para Alemania (AfD), con la imagen de Alice Weidel que evidencia lo que es, obtiene el 20,8% del voto, duplicando los apoyos que obtuvo hace cuatro años, y a 8,5 puntos del ganador, la derecha moderada del CDU/CSU Partidos de la Unión Democristiana. Es obvio que el electorado alemán se ha desplazado hacia la derecha y la bala de cabeza hueca apunta adonde apunta. Espero que marre el tiro.

El ex asesor y prenda del presidente de EEUU Steve Banon blande, al igual que su homólogo y cretino Musk, el saludo nazi y pide guerra. Por si esto no fuera suficiente, el actor mexicano Eduardo Verástegui les secunda en el gesto. Hay mucho imbécil suelto. Doy fe.

Tiempos oscuros y malos pronósticos. Ojalá marren su objetivo.

Pako Martí es socio de infoLibre.