Mazón y el Estado de derecho

¿Ante una irresponsable dejación de funciones, con graves consecuencias que han implicado más de 220 muertes de ciudadanos, es posible eludir la justicia? Esto es lo que exaspera a cualquier mente civilizada. Sin duda alguna, el que Mazón se negase a declarar de forma voluntaria es una prueba palpable de lo mucho que tiene que ocultar, o lo peor, indica miedo a que se haga justicia. Supongo que la jueza tendrá en cuenta esta negativa. Lo preocupante es que constantemente se invoca que estamos en un Estado de derecho. Es para recordar aquel dibujo de Castelao, insigne político gallego, en el que dialogan dos viejos que se encuentran antes de votar y que intercambian un breve diálogo.

¿ Non vas votar? Le dice uno.

Vota ti que a min dame a risa.

Que Mazón se negase a declarar de forma voluntaria es una prueba palpable de lo mucho que tiene que ocultar, o lo peor, indica miedo a que se haga justicia

Está claro que algo habrá que modificar si queremos que las leyes sirvan para hacer justicia y que los jueces las hagan cumplir sin los límites de los aforamientos, sobre todo cuando sabemos los de abajo que la ley la deben cumplir desde el rey hasta el último ciudadano. Vivimos tiempos preocupantes en nuestro país pero también más allá de nuestras fronteras, que dificultan la convivencia democrática de los pueblos. Las instituciones mundiales más relevantes creadas para salvaguardar la democracia y la justicia han perdido toda autoridad. Los vetos de las grandes naciones a dictámenes que las inculpaban ha sido la principal causa. Por eso no hay justicia y se sigue masacrando a inocentes, y no solo en Gaza, sino en cualquier latitud del mundo. Los causantes ⎯bien conocidos⎯ se ríen de la ONU o del Tribunal de la Haya. El mismo efecto ocurre con el aforamiento de Mazón, o de otro dirigente, independientemente del signo político. Es también un veto a la justicia, o lo peor, un menosprecio. Esto habría que cambiarlo. Es una de las principales causas del divorcio del ciudadano en la política seria. No debemos cerrar los ojos, ya que cerrar los ojos es abrir la puerta a aquellos que quieren destruir la convivencia, la democracia y la justicia.

____________________________

Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.