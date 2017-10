Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 de octubre de 2017

El escritor británicoha sido el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017 . Así lo ha anunciado este jueves la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius. El narrador y guionista, nacido en Nagasaki aunque residente en Reino Unido desde los cinco años y nacionalizado en 1982, ha sido reconocido por sus "novelas de unaque revelan el abismo bajo nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo". Entre las obras que ahora le valen los ocho millones de coronas suecas (820.000 euros) están(1989, publicada en España en 1992 y adaptada al cine) y El gigante enterrado , su último trabajo (2015).Después de la polémica del pasado año, cuando la institución premió al músico y poeta Bob Dylan en una decisión sin precedentes, se esperaba que la Academia volviera a la senda habitual de una institución que ha dado a conocer en todo el mundo las obras de Svetlana Alexiévich, Mo Yan o Herta Müller. Pero los 18 académicos no han renunciado al elemento sorpresa que tanto les gusta y que llevaron al límite en 2016: Ishiguro no estaba en las quinielas, y ha adelantado a autores como el kenianoo el poeta surcoreano, y también a eternos aspirantes como Haruki Murakami o Javier Marías, que figuraba también entre los favoritos La Academia vuelve así al mundo anglófono que ya reconoció el año pasado con la escritura de Dylan. En inglés escribe la canadiense Alice Munro, premiada en 2013, y Doris Lessing,hace ya una década. Diez autores británicos han sido reconocidos por la institución sueca desde que lo fuera Ruyard Kipling en 1907: John Galsworthy (1932), T. S. Eliot (1948), Bertrand Russell (1950), Winston Churchill (1953), Elias Canetti (aunque de origen búlgaro y autor en alemán, en 1981), William Golding (1983), Harold Pinter (2005), además de Lessing y ahora Ishiguro.El flamante Nobel es conocido sobre todo por sus novelas, entre las que Darius ha destacado, a título personal,. Ishiguro no es un escritor prolífico: a sus 62 años ha publicado ocho novelas, cuatro guiones para televisión y cinco volúmenes de narrativa breve. Entre El gigante enterrado y Nunca me abandones, su anterior novela, dejó transcurrir toda una década, y cinco años pasaron entre esta y Cuando fuimos huérfanos (2000). El inconsolable vio la luz en 1995, Lo que queda del día en 1989, Un artista del mundo flotante en 1986 y Pálida luz en las colinas, su primera novela, en 1982. En España, todas han sido traducidas por Ángel Luis Hernández y Jesús Zulaika, y están publicadas por la editorial Anagrama El comité que otorga al Nobel ha sintetizado la temática tratada por el autor en "memoria, tiempo, y autoengaño". "Si mezclas, tienes a Kazuo Ishiguro. Pero tiene que añadir un poco deen la mezcla", ha declarado Danius tras la lectura del fallo en su tradicional y breve comparecencia ante la prensa. La secretaria permanente ha destacado la "gran integridad" del escritor y su capacidad para desarrollar "un mundo estético propio". En una nota de prensa hecha pública tras el anuncio, el comité de 18 académicos ha descrito su escritura como "marcada por, independiente de los eventos que estén teniendo lugar". "Al mismo tiempo", añaden, "su ficción más reciente contiene criaturas fantásticas".