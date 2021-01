El jefe de Twitter defiende que el veto a Trump fue "la decisión correcta", pero reconoce que "sienta un peligroso precedente"

Publicada el 14/01/2021 a las 16:05 Actualizada el 14/01/2021 a las 16:26

Justo una semana después del ataque al Capitolio de Estados Unidos y tras cinco días de suspensión indefinida de la cuenta del presidente saliente del país, Donald Trump, el fundador y CEO de la compañía, Jack Dorsey, ha publicado este jueves un hilo en la plataforma explicando los motivos de este veto. Según el líder de la red social, se trató de "la decisión correcta", aunque reconoce que "sienta un precedente que considero peligroso".

Twitter anunció el pasado viernes, 8 de enero, la suspensión definitiva de la cuenta de Trump al considerar que existía riesgo de "incitar a la violencia" tras el ataque al Capitolio por parte de seguidores del todavía líder del país. "No celebro ni me enorgullezco de que tengamos que prohibir a Trump de Twitter, ni tampoco de cómo hemos llegado hasta aquí", explica Dorsey, que matiza que se produjo una "advertencia clara" sobre que esta medida se podía tomar.

El fundador de la red social defiende en todo momento que fue "la decisión correcta para Twitter" ya que se enfrentaron a "una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública". Dorsey insiste en que el daño en el mundo físico como consecuencia del discurso online era "demostrablemente real" y por ello tomaron la decisión.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. January 14, 2021

No obstante, el jefe de la plataforma asegura que esta prohibición que tuvieron que aplicar es "un fracaso nuestro al promover una conversación saludable": "Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública. Nos dividen. Limitan el potencial de aclaración, redención y aprendizaje". Asimismo, Dorsey reconoce que el veto de la cuenta de Trump sienta un peligroso precedente ya que pone en el punto de mira "el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global".

Having to take these actions fragment the public conversation. They divide us. They limit the potential for clarification, redemption, and learning. And sets a precedent I feel is dangerous: the power an individual or corporation has over a part of the global public conversation. — jack (@jack) January 14, 2021

Dorsey también admite que Twitter sólo es "una pequeña parte de la conversión pública" que se produce en Internet y es consciente de que los usuarios que "no estén de acuerdo con nuestras reglas y cumplimiento" pueden buscar refugio en otras plataformas, como ha sido el caso de Parler. Sin citar a su rival, Dorsey también recuerda que la suspensión de los servicios de esta plataforma por parte de Amazon y de las tiendas de Apple y Google no fue "coordinado": "Las empresas llegaron a sus propias conclusiones o se envalentonaron con las acciones de otros".

This concept was challenged last week when a number of foundational internet tool providers also decided not to host what they found dangerous. I do not believe this was coordinated. More likely: companies came to their own conclusions or were emboldened by the actions of others. — jack (@jack) January 14, 2021

Aunque reconoce que la coyuntura actual "de gran incertidumbre y lucha" puede requerir de este tipo de acciones, insiste en que "a largo plazo será destructiva para el noble propósito y los ideales del Internet abierto". Dorsey explica que las tecnológicas deben analizar las "inconsistencias de nuestra política" y "cómo nuestro servicio podría incentivar la distracción y el daño", pero sin "erosionar un Internet global libre y abierto". "Nuestro objetivo en este momento es desarmar todo lo que podamos y asegurarnos de que todos estamos construyendo hacia un mayor entendimiento común y una existencia más pacífica en la tierra", reconoce el líder de Twitter que concluye su hilo haciendo un llamamiento a ser "una humanidad trabajando unida".

I believe the internet and global public conversation is our best and most relevant method of achieving this. I also recognize it does not feel that way today. Everything we learn in this moment will better our effort, and push us to be what we are: one humanity working together. — jack (@jack) January 14, 2021

Este hilo de Dorsey llega cinco días después de que Twitter suspendiese de forma inédita la cuenta de Trump. "Después de una revisión de cerca de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", aseguró la tecnológica que hasta ese momento se había ceñido a aplicarle un tratamiento especial como cuenta de interés público cuando el presidente saliente violaba las reglas de la red social sobre contenido ofensivo o engañoso dentro de su política de integridad cívica.

"Nuestro enfoque hacia los líderes, candidatos y cargos públicos del mundo se basa en el principio de que las personas deberían poder elegir ver lo que sus líderes dicen en un contexto claro", explicó la tecnológica a preguntas de infoLibre el pasado mes de noviembre, después de las elecciones del 3 de noviembre. Por esta razón, Twitter explicaba que "esto significa que podemos aplicar advertencias y etiquetas, y limitar la interacción con ciertos tuits".

Trump, sin redes sociales

Twitter no ha sido la única red social que ha decidido suspender la cuenta de Trump. Facebook e Instagram bloquearon el acceso al presidente hasta que se complete el traspaso de poder a Joe Biden el próximo 20 de enero. Twitch desactivó su perfil indefinidamente, mientras que YouTube, propiedad de Google, suspendió este martes su canal.

La última en sumarse ha sido este mismo jueves Snapchat. En concreto, esta red social suspende de "forma permanente" la cuenta de Trump "en aras de la seguridad pública" por sus intentos de "difundir desinformación" e "incitar a la violencia".

A estas alturas, tal y como recuerda New York Magazine, el presidente saliente a la que podría, en teoría, unirse pero aún no lo ha hecho: TikTok, la plataforma de origen chino a la que le declaró la guerra en el mes de agosto y que intentó, sin éxito, cerrar en EEUU.