Alán Barroso: "España ha adoptado un liderazgo en Europa que los españoles no nos creemos"

Alán Barroso nació en Santa Eulàlia de la Ronçana (Barcelona) hace 26 años. Se dedica profesionalmente al análisis de la comunicación política, tanto para instituciones como en diferentes medios de comunicación. También ejerce como divulgador sobre política y actualidad en redes sociales. Es autor del libro Patria digna, la España que intentaron robarnos, publicado por Ediciones B en 2022. Se ha incorporado hace unos meses a las firmas de opinión de infoLibre.

La "gente de bien" de Feijóo

"En España, la derecha ha tenido algún problema a la hora de definir cómo son sus ciudadanos. Siempre ha diferenciado entre la gente de mal y la gente de bien, lo que en otro tiempo era la anti-España y la España verdadera. La gente de bien o la España verdadera eran los de derechas, católicos, monárquicos y, por supuesto, heteros. Les gustaban los toros e ir a misa los domingos. En la otra parte, la anti-España y la España del mal, estaban aquellos que eran de izquierdas, tenían idiomas que simplemente no eran el castellano y eran sindicalistas o feministas. Ahora parece que han añadido también a las personas LGTBI. Creo que Feijóo dijo esto porque no llevaba papeles y cuando no lo hace mete bastantes gazapos. Si de verdad considera que la gente de bien es aquella que se escandaliza cuando se dan derechos a las minorías que se lo haga mirar, porque dista bastante de la supuesta moderación de la que ahora hace tanta gala".

Expectativas electorales del PP

"A Feijóo y al PP los veo ahora en una especie de disimulo titánico, pero no titánico en relación a Titán, sino al Titanic. Están viendo cómo se está hundiendo un buque insignia que fue el de Feijóo. Cuando intentó rescatar al PP del boquete humeante que quedó después de la pelea entre Casado y Ayuso las encuestas dijeron que parecía un líder moderado que podía ser un buen presidente de España. De hecho, la confianza de los españoles en la mayoría de encuestas era muy elevada y rozaba el 50% de aprobación en apenas ocho meses. Ese capital político que había acumulado fue completamente dilapidado y ahora mismo se encuentra en niveles de aprobación de en torno al 20-24%. Sus perspectivas electorales siguen siendo altas, pero ojo porque queda bastante tiempo hasta las elecciones generales de diciembre".

Efectos de la moción de censura de Vox

"Para el Gobierno va a tener un efecto analgésico, le da un respiro en un momento en el que están siendo acosados por la ley de solo sí es sí y teniendo problemas dentro de la coalición. Les permite proponer dos modelos de país distintos, uno que plantea Vox y otro que plantea la coalición, que evidentemente ahora tiene una mayoría dentro del Congreso. Para el PP, el efecto va a ser más bien de taparse, que nadie me vea y que pase cuanto antes el mal trago. Feijóo no estará presente porque no es diputado. Pero Cuca Gamarra y todo el PP han intentado activamente que Tamames no aceptase esta proposición de Vox. Y, por último, ya vimos una moción de censura de Vox en 2020, que se perdió de la manera más absoluta que se ha perdido nunca: solamente sus diputados votaron a favor. Así que el efecto será deslegitimar una opción muy legítima, la moción de censura, que es muy seria, pero que está siendo manoseada".

Estrategia de Unidas Podemos

"El enrocamiento de Unidas Podemos en la defensa de la ley del sólo si es sí y el enfrentamiento dentro del seno de la coalición con el PSOE es buena estrategia si los morados entienden que tienen que revalidar unos resultados que vienen de una base rocosa de votantes que están cien por cien con ellos. Si repito mis mensajes más claros con los que sé que hay una base de votantes convencidos que me van a seguir apoyando, si sigo en esta línea tan dura, sin desviarme un milímetro de lo que he dicho, es una estrategia que me lleva a conservar lo existente. No me parece errónea si lo que pretenden es conservar un voto que les permita seguir teniendo 18 o 20 diputados, muchos menos que ahora, pero que les permita seguir existiendo de manera rocosa y defensora de las esencias del partido. Pero, si el caso es apostar por una estrategia más expansiva, que es lo que creo que deben hacer los partidos políticos, en absoluto es buena idea".

El proyecto de Yolanda Díaz

"Me gusta afirmar que hay políticos a los que se les dice que se pasan de frenada. Con Yolanda Díaz es todo lo contrario. Se queda corta de frenada y frena mucho antes incluso del momento en el que debería haber dicho qué va a ser de su proyecto. Además, ahora tiene un problema fundamental: la ausencia de portavoces. Solamente existe ella. Si recordamos el momento del Podemos más vertical, en el que incluso Pablo Iglesias era la cara que tenía la papeleta, había distintos portavoces: el propio Iglesias, Bescansa, Errejón, Monedero o Luis Alegre. Ahora, en el momento fundacional de Sumar, no puede delegar su portavocía a otras personas porque simplemente ha designado aliados territoriales".

Relación entre Sumar y Unidas Podemos

"Tal vez después de un supuesto o hipotético descalabro de Podemos en las elecciones autonómicas, Yolanda Díaz podría tener más fuerza para construir sobre las cenizas de lo que quede su proyecto político. Pero creo que no es así, porque, de hecho, si se produjese, los defensores de las esencias de Podemos tendrían todavía más argumentos para culparla de un mal resultado. Sería un argumento perfecto para romper con ella, para apostar por el sector más duro y presentarse definitivamente separados. Díaz debería haber decidido ya. Tiene un reto inmenso por delante y, al mismo tiempo, es un reto fundamental para que el Gobierno de coalición vuelva a repetir. Porque sin un buen resultado de Yolanda Díaz y una buena integración del alma de Podemos y de Sumar en un mismo espacio, el Gobierno de coalición no podrá repetir de ninguna manera".

Perspectivas del Gobierno de coalición

"El Gobierno de Pedro Sánchez tenía la intención de tragarse todos los sapos en 2022 y aprobar las medidas sociales con las que sacar pecho en 2023. Esta idea se ha complicado porque el asunto de la ley de solo sí es sí se ha plantado de lleno en 2023, así como los problemas derivados de esa reforma en la coalición. Al mismo tiempo, han hecho subidas del salario mínimo a los 1.080 euros, acaban de presentar unas subidas bastante interesantes a las becas y, seguramente, vamos a ver muchas medidas sociales. Si algo hemos aprendido en estos últimos años de política intensa es que las polémicas tienen fecha de caducidad. Y el Gobierno, si algo tiene, es capacidad de marcar agenda, proponer medidas y no enrocarse en discutir de manera pública como ha estado ocurriendo, por desgracia. Si la coalición quiere repetir no le queda más opción que tomarse esto en serio y dejarse de discusiones estériles".

Papel de España en Europa

"En el siglo XXI estábamos acostumbrados a que España estuviese representada en el ámbito internacional por motivos como que Aznar nos sentara al lado de las peores hienas que nos metieron en guerras a las que no estábamos llamados, y a formar parte de los ilustres PIGS, los países que peor pasaron la anterior crisis, a los que se impuso la austeridad y la salida de la crisis por la competencia baja y no por lo expansivo, como ahora. Y también a un Rajoy en una esquina diciendo: "It's very dificult todo esto" mientras el resto de líderes europeos dialogaban. Hemos visto un cambio de paradigma total. Teresa Ribera habla y Europa escucha. Proponemos la regulación del mercado energético, el tope al gas, la excepción ibérica y lo acaba incorporando toda Europa. España ha adoptado una especie de liderazgo europeo completamente inédito que no nos creemos ni los propios españoles. Y ese es el problema, en el futuro no lo sé, pero hoy no consigue tantos votos como seguramente al PSOE le gustaría".

La polarización

"El asunto de la polarización me da muchísima pereza. Lo que me parece que polariza es que hay grandes empresas energéticas y bancarias repartiendo más dividendos que nunca al mismo tiempo que contestan los impuestos de solidaridad que les ponen. La verdadera polarización, la que se nota en el día a día de los ciudadanos, la que no son entretenimientos vanos, no tiene que ver entre el 50% y el 50%, sino entre el 1% y el 99%. Esa minoría que se ha enriquecido de las últimas crisis y el 99% de los ciudadanos españoles. Si la pregunta es si hay que intervenir de alguna manera el mercado de la vivienda, como dice la Constitución, para garantizar el acceso a todo el mundo, la respuesta general es que sí. Hay mayorías absolutas en este tipo de cuestiones. Con el cambio climático hay una conciencia espectacular entre la ciudadanía española. Pero después los partidos lo convierten en supuesta polarización".

Informarse en las redes sociales

"Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de socialización política para la juventud. Hace unos años socializabas políticamente por los primarios y secundarios. Primario era lo que escuchabas en casa, la historia de tu familia, tu entorno social o material. Lo secundario era lo que escuchabas en televisión cuando la tenían encendida mientras comías o lo que aprendías en el colegio. Las redes lo han trastocado todo y han conseguido ser el espacio a través del cual la gente joven recibe sus ideas políticas. Tiene que ver también con una especie de introducción de la política en el entretenimiento: entre un vídeo de Minecraft y otro de Ibai aparece uno de política al que tal vez se hace click, y de manera ultraindividualizada, en la soledad del móvil o del ordenador. Quienes nos dedicamos a eso entendemos que el principal espacio de divulgación de ideas políticas tiene que ser ese, porque es donde se están construyendo los votantes del mañana".

El papel de un periodismo profesional

"Después de estar dos horas con el móvil perdiendo el tiempo, apagas la pantalla y dices: ‘He estado consumiendo básicamente basura, no he aprendido absolutamente nada y el tiempo se me ha esfumado de las manos’. Tiene que ver con la comida rápida: sabemos que no es nutritiva y hay restaurantes familiares baratos, accesibles, que hacen una comida buena, que tienes que pagar de alguna manera. Un periodismo bien hecho cuesta también recursos y esfuerzo. Estamos en un tiempo de transición, en un momento en el que cada vez es más habitual verse asqueado por la cantidad de ruido que nos rodea y por no enterarse absolutamente de nada. Lo fundamental es ser un ancla en medio de todo el ruido que existe actualmente".