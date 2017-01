Una actriz iraní anuncia que no irá a los Oscar en protesta contra Trump

La actriz iraní Taraneh Alidoosti, una de las protagonistas de la película El viajante, nominada al Oscar, ha anunciado quepor la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de no entregar visados a ciudadanos que procedan de Irán, entre otros países, ha informado Europa Press."La prohibición de visados de Trump a iraníes y otras personas es una", ha indicado a través de su cuenta en la red social Instagram."Incluya o no un evento cultural,", ha agregado en su mensaje, publicado con pequeñas modificaciones también a través de Twitter.Trump baraja prohibir la entrega de visados y entrada de inmigrantes procedentes de países que, como Irak, Irán, Siria, Yemen, Sudán, Somalia o Libia.La película, nominada al premio a la Mejor película de habla no inglesa, está dirigida por Ashgar Farhadi -ganador del Oscar en esta misma categoría en 2011 por Nader y Simín, una separación-.El viajante, que, es una coproducción entre Irán y Francia basada en la obra de teatro Muerte de un viajante, de Arthur Miller.