El ministro Nadal dice que las subidas de la luz son cíclicas y declina hacer grandes reformas

Factores

Aunque no vaya a afectar de forma automática a todos los consumidores , el repunte dede las últimas semanas ha generado una gran alarma social y ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) están estudiando esta subida. Los planes del Ministerio de Energía, sin embargo, no pasan por hacer grandes cambios ni estructurales ni coyunturales.Lo dejó muy claro este jueves en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el ministro de Energía, Álvaro Nadal , que insistió en que estas escaladas son cíclicas y que el fenómeno no es. "No es una situación que no vaya a volver a darse", auguró. No obstante, sí instó a las "autoridades reguladoras" a "evitar" que se produzcan, ante estas situaciones, las "ganancias de pescadores" que, como dice el refrán, suelen producirse cuando hay "río revuelto".Además, reiteró en varias ocasiones que la tendencia alcista se ha producido también en varios países europeos y que, a pesar de eso, las cotizaciones del kW en España han sido más bajas en los últimos días que en países comoNo obstante, sí reconoció que esta subidaperjudica "a los consumidores con menos renta" y que tiene efectos en la actividad económica. Y se mostró confiado en que el precio de la luz baje "pronto" al normalizarse "poco a poco" la situación registrada en las últimas semanas en el mercado mayorista de electricidad. Nadal explicó que el precio ha subido estos últimos días por un conjunto de factores. Por un lado, han influido las subidas de lasdel petróleo, gas y carbón. Y, por otro, el parón de las centrales nucleares en Francia. En este sentido, calificó de "solidaria" la actitud del Gobierno con el país galo, pues la mitad de sus importaciones de energía procedieron de España en la última semana. "Eso es algo que no todos los vecinos hicieron", añadió.A estas circunstancias se sumó la falta de lluvias y viento, lo que ha hecho que, detrás de las renovables y la nuclear –que entran en el mercado ofertando su energía a tipo cero– entraran en la subasta. Al tratarse de un mercado marginalista, estas últimas han acabado marcando el precio para todas. "Estamos pagando sardinas a precio de besugo", se quejó a este respecto la portavoz de PSOE,. A todo ello hay que sumarle, además, el pico de demanda por las bajas temperaturas.El ministro, sin embargo, hizo–muy puesto en cuestión en las últimas semanas–, que consideró "transparente, evidente y claro". E insistió en que 23 países lo comparten "con el mismo algoritmo". En este sentido, declinó la propuesta de hacer una auditoría de los costes reales de generar electricidad según las distintas tecnologías, tal y como le reclamó casi toda la oposición., del PSOE, dijo que una auditoría sobre los costes integrados en laes "indispensable" para conocer qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio. "Tras las conclusiones de esta auditoría independiente de expertos podremos abordar con profundidad la reforma del sector eléctrico que defina una senda de transición energética", aseveró., de Unidos Podemos, también la calificó de "imprescindible". "En toda sociedad democrática la ciudadanía tiene derecho a saber el origen, la justificación de lo que paga por lo que debería ser un derecho y un servicio público", señaló. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos,, pidió "transparencia" en el sector y recordó que su grupo había registrado la semana pasada la petición de una auditoría de costes relativa, sino a todo el sistema.Nadal, sin embargo, no recogió el guante de los diputados. Y aseguró de forma tajante que este trabajo ya se realizó durante la reforma del sector en 2013. "Muchos empleados públicos fueron condecorados por su denodado esfuerzo (...). Es como si me dijeran que tenemos que poner a las empresas de seguridad privada a vigilar si están actuando en seguridad adecuadamente bien la Guardia Civil y la Policía", concluyó.