TVE eliminó el avance previsto en La 1 para recoger la comparecencia de Sánchez

Fuentes de la redacción de La 1 de TVE han informado que la cadena tenía previsto emitir un avance para recoger la comparecencia de Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del PSOE , pero finalmente se suprimió por decisión de la dirección. Telecinco y Antena 3, mientras que la triunfadora de la noche fue, una vez más, La Sexta. La cadena del grupo Atresmedia dedicó a la noticia un especial de varias horas de duración.Las primarias del PSOE concitaron la atención mayoritaria de los espectadores en la noche del domingo. Los datos conocidos en la mañana de este lunes así lo demuestran al alzarse el especial de La Sexta Al Rojo Vivo: objetivo PSOE con el liderazgo, frente a los espacios de entretenimiento programados por las tres cadenas. Su logro de unrelegó a la segunda, tercera y cuarta plaza a Masterchef (La 1), Supervivientes (Telecinco) y la película Al límite (Antena 3).Las grandes cadenas privadas interrumpieron los espacios citados para conectar con la sede del PSOE, donde los partidarios de Pedro Sánchez celebraban la victoria de su candidato. Así estaba previsto hacerlo también en La 1, pero, que no llegó a alcanzar los 300.000 espectadores.Esta decisión, que elimina a la cadena pública como referente en las grandes ocasiones informativas,, en la que numerosos periodistas no han ocultado su disgusto. De hecho, el Consejo de Informativos está estudiando todos los datos y podría emitir un comunicado público sobre la cuestión en las próximas horas.Mientras, fuentes de la redacción se lamentan de que, desde las elecciones europeas de hace tres años, una cadena de tamaño muy inferior como, terreno en el que TVE había sido líder indiscutible hasta la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy.El Consejo de Informativos de TVE emitióen el que lamenta que La 1 no estuviese "a la altura y no prestase el servicio público al que está obligada por ley". "El avance informativo que estaba previsto para dar la noticia por La 1 se canceló al poco de saberse que el ganador era Pedro Sánchez –dice el comunicado–. En su lugar la televisión pública decidió continuar con la emisión de MasterChef. La noticia se dio por el Canal 24 horas pero el CdI insiste en que la noticia es de tal relevancia pública que TVE debería haber optado por La 1 como se hace y se ha hecho con otras informaciones de especial trascendencia. Es por esto que el CdI pide explicaciones de forma urgente y de forma pública a la dirección de informativos de TVE. ¿Por qué no se dieron en directo por La 1 las primeras palabras del nuevo secretario general del PSOE? ¿Por qué se canceló el avance informativo previsto al conocerse que el ganador era Pedro Sánchez? Hechos como estos demuestran cada vez con más fuerza la necesidad urgente de la reforma de RTVE para dotarla de la calidad y la independencia que los ciudadanos se merecen".