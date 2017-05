Los militantes del PSOE devuelven el liderazgo a Pedro Sánchez

Hace dos meses, Andrés Perelló, asesor jurídico de la candidatura de Pedro Sánchez, pronosticó que el madrileño sería "el tercer resucitado" tras "Lázaro y Cristo". Y el vaticinio se cumplió este domingo: 232 días después de dimitir,, que se impuso con claridad en las primarias. Con el 98,83% escrutado, Sánchez (50,21%) aventajaba en nueve puntos a Susana Díaz (39,93%). Patxi López fue tercero con el 9,86%.En número de votos, Pedro Sánchez tiene 73.971 con el recuentro al citado 98,83%. Son 6.000 más de los que consiguió hace tres años al finalizar el escrutinio, y 14.000 más que los avales que consiguió.Logró reunir 60.231 firmas de apoyo en la ronda pública de avales, pero este domingo no pasó de las 58.816 papeletas. El tercero en discordia, Patxi López, tuvo 10.866 avales y 14.525 votos.Por comunidades autónomas Sánchez gana en todas salvo Andalucía , donde se impone Díaz, y Euskadi, donde vence Patxi López. Todos los presidentes autonómicos, salvo la balear Francina Armengol, estaban alineados con Susana Díaz. El resultado de esta noche. Sánchez se ha impuesto pese a la oposición de la mayor parte del aparato. Queda certificada la brecha entre los dirigentes y sus militantes.Las urnas cerraron a las 20:00 en la península, Baleares, Ceuta, Melilla y los centros repartidos por Europa, mientras que la jornada de votación se alargó una hora más en Canarias y América. Ferraz preveía que, si las agrupaciones envían los datos con la celeridad que el partido espera,El recuento, sin embargo, avanzó con celeridad y la distancia entre los dos principales contendientes se mantuvo siempre estable.La participación fue finalmente del 80,91%, muy superior a la que se registró en 2014, que fue del 66,7%. Ese aumento ya se veía venir desde que a las 14:00 horas el partido hizo una estimación del 51% de asistencia a las urnas durante la mañana. Ese dato, no obstante, era un cálculo aproximado a partir de la asistencia a 754 mesas electorales que abrieron de 10:00 a 20:00 horas, y en las que estaban llamados a votarcon derecho a voto.En las primarias de 2014frente al 36% del diputado vasco Eduardo Madina. Todas las previsiones apuntaban a que el resultado de esta noche será mucho más ajustado entre Susana Díaz y el propio Pedro Sánchez, con Patxi López, previsiblemente, en un distante tercer lugar. Los resultados, sin embargo, demostraron que la distancia entre el madrileño y la andaluza era mayor de la esperada.Los tres candidatos y sus equipos siguieron el recuento en distintos despachos de la sede socialista de Ferraz. A su llegada,y se mostró "agradecida" del "cariño y del apoyo" de la militancia. Díaz arribó, acompañada del secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, hacia las 19:45 horas.Pedro Sánchez, el último en llegar, entró a Ferraz en coche y no hizo declaraciones. Patxi López, por su parte, afirmó que hay que trabajar "para la sociedad" gane quien gane y agregó que las primarias son una demostración de que los socialistas. A su llegada un simpatizante le gritó "¡Aupa, Patxi!".