Save the Children denuncia abusos por parte de la Policía a niños inmigrantes en la ruta de los Balcanes

Aumento del peligro

Medidas insuficientes

Las políticas restrictivas de la Unión Europea han provocado 1.600 devoluciones ilegales de refugiados e inmigrantes desde Hungría y Croacia a Serbia, según ha denunciado la ONG Save the Children, que ha alertado de que lospor parte de las fuerzas de seguridad a lo largo de la ruta de los Balcanes La organización ha señalado que al día se producen en la zona una, las cuales ponen de manifiesto la falta de acceso por parte de los inmigrantes a las solicitudes de asilo.Elen la que se encuentran los refugiados e inmigrantes ha provocado que la ONG habilite centros de acogida y ofrezca servicios de ayuda principalmente para los niños sin acompañantes, según informa Europa Press.Casi la mitad de los refugiados que llegan a Serbia, un 46 por ciento, son menores, según la organización, que ha manifestado que el 20 por ciento de ellos han realizado el viaje solos. ", nos quitó la ropa y las botas y nos devolvió a Serbia", ha aseverado Aalem, un niño afgano de doce años.En Miksaliste, el centro de ayuda de Belgrado, la capital de Serbia, Save the Children está trabajando junto a otras organizaciones benéficas para ofrecer la asistencia necesaria a los más afectados. Varios adolescentespor parte de la Policía en la frontera "La crisis de refugiados no ha disminuido. Simplemente, especialmente para los niños. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ha dado a los contrabandistas un control más firme sobre un negocio enormemente rentable", ha señalado la portavoz de la ONG en Serbia, Jelena Besedic."Estamos observando cómo personas heridas por maltratos o por mordeduras de perros están siendo devueltas a Serbia", ha aseverado Besedic, que ha indicado que los refugiados e inmigrantes se ven, a menudo alentados por traficantes de personas.La organización ha alertado de que cada vez resulta más complicado acceder a la población más afectada y ha resaltado que más deen el centro de la ciudad, donde los refugios están desbordados.La semana pasada, la ONG Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad de Croacia estána decenas de solicitantes de asilo a regresar a Serbia sin ofrecerles la posibilidad de presentar reclamaciones.Según Save the Children,al procedimiento oficial difundiendo falsas creencias e información errónea sobre el sistema de asilo para que los inmigrantes accedan con mayor fácilmente a sus redes de tráfico.A pesar de que las autoridades serbias han puesto a disposición de los más vulnerables refugios temporales, la. Las ONG y los servicios sanitarios han registrado casos de congelación y enfermedades respiratorias provocadas por las bajas temperaturas y la humedad.a las organizaciones humanitarias quey zapatos a los refugiados que están fuera de los centros oficiales, pues esto podría suponer la ocupación de edificios abandonados en Belgrado.La organización ha solicitado un aumento de los fondos para creary ha instado a las autoridades de Serbia a asistir y trasladar a los inmigrantes y refugiados que se encuentran a la intemperie.Además, la ONG ha señalado que es necesariopara la migración, apoyar la reunificación familiar, el reasentamiento, y los programas de becas para estudiantes.