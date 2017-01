Jueces federales de otros cuatro Estados se sumaron a las autoridades judiciales del estado de Nueva York quede los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la orden ejecutiva de Donald Trump Magistrados dey del estado deemitieron dictámenes entre el sábado y el domingo parasiguiendo el ejemplo de la jueza de distrito por Nueva York Ann Donnelly, que actuó tras la demanda presentada por dos iraquíes que habían sidoEl Departamento de Seguridad Interior informó este domingo de quey al mismo tiempode Trump "para garantizar que quienes entran en Estados Unidos no suponen una amenaza para nuestro país o para el pueblo estadounidense".En numerosas ciudades de todo el país los abogados trabajaron horas y horas durante la noche parapor la orden presidencial del pasado viernes y presentaronEn, la jueza de distrito Allison Burroughs emitió este domingo una orden cautelar por siete días que impideque trabajan impartiendo clases en la Universidad de Massachusetts y que quedaron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Logan.La decisión de Burroughs va un poco más allá que la de Donnelly, ya quey no solo expulsar a personas con la documentación en regla.El director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidense en Massachusetts , Matthew Segal, destacó que la orden de Burroughs supone. "Le hemos dicho al presidente Trump que nos veríamos en los tribunales si ordenaba estacontra los musulmanes (...). Lo ha intentado, y los tribunales federales de Boston y de todo el país lo han frenado", subrayó.La juez del distrito de Alexandria,, Leonie Brinkema, emitió anoche una orden judicial que prohíbe al Departamento de Seguridad Interior laque estaban retenidas en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Dulles es uno de los aeropuertos más importantes de la zona de Washington D.C.La orden de Brinkema exige además al Departamento que facilite la comunicación de los afectados con abogados, informó el Centro de Ayuda Legal y Justicia de Virginia, dedicado aEn la costa oeste fue el juez de distrito Thomas Zilly, dequien el sábadoque no han sido identificados. Zilly ha programado una nueva vista para el 3 de febrero.A nivel de gobiernos estatales, los fiscales generales demócratas deestán estudiando cómo atacar la orden ejecutiva de Trump. También estudian la situación los fiscales de