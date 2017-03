El Parlamento británico aprueba definitivamente la ley del 'Brexit'

La Cámara de los Lores británica ha aprobado definitivamente la Ley de Retirada de la UE impulsada por el Gobierno para regular el Brexit, por lo que la primera ministra, Theresa May, tiene ya las manos libres para, ha informado Europa Press.Los lores han aprobado el texto remitido este mismo lunes por la Cámara de los Comunes sin introducir más cambios, por lo que solo resta ya que, cuando reciba el consentimiento real.La ley ha sido aprobada en la Cámara de los Lorespor 274 votos a favor y 118 en contra, por lo que ya no es necesario repetir el proceso de remitir el texto a la Cámara de los Comunes. El texto explicita que el Poder Legislativo no tendrá capacidad de veto sobre las condiciones que negocie el Ejecutivo para el Brexit.Este mismo lunes, la Cámara de los Comunes ha respaldado al Gobiernoresidentes en Reino Unido por 274 a 135 votos.Momentos después de la aprobación de la norma, el ministro del Brexit, David Davis, ha expresado suy ha subrayado que ahora May tiene capacidad para activar la salida del país de la UE."Hoy el Parlamento ha respaldado al Gobierno en su determinación de cumplir y salir de la UE. Ahora estamos al borde de lade la última generación", ha afirmado."Así que vamos ay vamos a lograr un resultado que sirva a los intereses del Reino Unido en su conjunto" ha añadido.