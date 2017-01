Cospedal pide perdón "en nombre del Estado" a las víctimas del Yak-42 y deja más en evidencia a Trillo

"Aprender de las lecciones"

No se pagó la factura de los 149.000 euros

La reacción de las familias de las víctimas

Un cambio de postura del Gobierno

Libre

Lectura interna

Los familiares de las víctimas y los partidos de la oposición querían escuchar al Gobierno pedir perdón y esto ocurrió en la segunda intervención deen la Comisión de Defensa del Congreso . Lo hizo, en"Por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad patrimonial". "Lo reitero y lo hago de corazón", señaló añadiendo que la "soberbia" no es uno de sus defectos. Hasta ese momento, destacados miembros del Gobierno del que forma parte habían defendido que la petición de perdón era algo "personal" que correspondía a, el titular de Defensa en el momento de la tragedia del Yak-42.Trillo dejó el viernes pasado de forma oficial la Embajada de España en Londres y se dispone a ocupar su plaza de letrado en el Consejo de Estado. El jueves, cuando anunció su abandono inmediato del puesto de embajador,No fue la única vez que Cospedal recurrió a este gesto. Poco antes de que los diputados abandonaran la sala tras darse por concluida la sesión, se dirigió a los familiares de las víctimas para decirles que ella, como ministra, les pedía perdón "por todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado".Horas antes, en su primera intervención en la, Cospedal se había dedicado a leer buena parte del informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42. Un hecho que aprovecharon los portavoces del resto de grupos parlamentarios para afearle que no hubiera empleado el arranque de esta cita parlamentaria para pedir perdón. La número dos del PP coló en su discurso inicial un par de veces el argumento de que los informes del Consejo de Estado son preceptivos, pero no vinculantes poniendo en valor el giro en la postura de su departamento de los últimos años. Hizoy reservó para la réplica a los grupos algunos datos sobre la tragedia.Cospedal anunció que el departamento que dirige va a emitir una resolución en la que se reconozca laen el accidente del Yak-42 por ser unacon los 62 militares fallecidos y sus familias."Siguiendo el dictamen del, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración. Porque ésta no sólo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza en ellos", dijo. "Por ello, y de acuerdo con nuestros principios y valores, tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas y pedir siempre un justo y"Este reconocimiento, para nosotros, supone una reparación moral y de justicia y de dignidadmantuvo.En su primera intervención, con algunos de los familiares de las víctimas en la sala, no hubo mención alguna a, algo que tampoco pasó inadvertido para los representantes del resto de formaciones con representación parlamentaria. Tampoco lo citaría en el resto de la comparecencia.Antes de cerrar su primera parte de la intervención, la ministra Cospedal aseguró que su Ejecutivo "seguirá tomandopara que estas trágicas y desgraciadas lecciones que nos ofrece la vida no se olviden". "Para que el injusto sacrificio de muchos no sea vano y estéril y para que, al fin y al cabo, podamos atender al servicio público que debemos desempeñar con la mayor eficiencia, eficacia y calidad, de acuerdo con los medios que los ciudadanos ponen a nuestra disposición", añadió.En este sentido, la ministra recordó que las Fuerzas Armadas cuentan ahora con mejores medios, gracias a laLa petición de perdón de Cospedal llegaría después de escuchar a la oposición en plenoDesde el PSOE, su portavoz,, reclamó que sea Rajoy quien presente al Congreso la resolución que prepara el Ministerio de Defensa sobre este accidente y que aproveche ese acto para pedir perdón. Además de recordar que las familias llevaban más de 13 años esperando explicaciones, censuró cómo elpremió a Trillo dándole puestos de responsabilidad.En una línea similar, desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, reclamó una investigación sobre la tragedia. "El patriotismo no se demuestra sólo con una bandera o defendiendo la Constitución, que también, sino sabiendo estar a la altura.dijo, según informa Europa Press.El momento más tenso de la tarde lo protagonizó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamando a Cospedal que aclarase si el PP pagó con dinero negro a los abogados de los militares acusados.que formuló a la ministra en la Comisión. A esa misma hora, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, comparecía en sede judicial con la financiación del partido en el punto de mira.. Este tema voy a darlo por no oído aunque ustedes estén en su derecho de decirlo. Me parece una barbaridad", respondió después Cospedal al diputado de Podemos.También llegó a la Comisión cargado de una batería de preguntas el portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián. En una de ellas cuestionaba a Cospedal "qué sabe" Trillo que pasasin importar su pasado. El próximo destino de Trillo será una de las batallas políticas de los próximos meses.En respuesta a las preguntas de los grupos, la ministra desveló que la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN (NAMSA), encargada del contrato del vuelo del Yak-42,de los 149.000 euros a Defensa."El dinero del Estado español no salió. No se pasó factura para el cobro porque, añadió.Cospedal confirmó que no existía seguro del aparato siniestrado, motivo por el que"No hay constancia de que se hiciera nada para reclamar el dinero de seguro pagado por el Estado. Y la posibilidad de hacerlo, explicó.En su intervención fue muy insistente en la idea de que su departamento va a trabajar para esclarecer todo lo que se pueda de esta tragedia. Pero no ocultó la dificultad que entraña que documentos que han estado desaparecidos 13 años vayan a aparecer ahora.Al término de la comparecencia, desde la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 se agradeció su gesto a Cospedal, pero exigieron que sea el propio Rajoy, quien pida perdón públicamente a los 62 militares fallecidos en unel próximo mes de mayo,Así lo explicó la portavoz de la asociación,, que agradeció a los grupos políticos no haber "hecho política" y el haberse limitado a formular a las preguntas que les habían trasladado los familiares. "Creo que su lenguaje ha sido diferente porque estábamos delante y ese respeto se lo agradecemos", dijo.Ripollés agradeció el perdón de. Pero consideró que "la palabra perdón haya quedado prostituida" tras el informe del Consejo de Estado. "El perdón no se pide, se da", sentenció.Además, recordó a la ministra que, en contra de lo que había señalado en la comisión, los médicos condenados por los errores en las identificaciones no cumplieron su pena porque fueronTambién criticó que les disculpara señalando que"Faltaron a las ordenanzas militares que dicen que en caso de peligro o ilegalidad los militares pueden decir que no y ellos nunca dijeron que no", dijo señalando que una de las dudas esAdemás, reclamó que la Comisión de Defensa del Congreso se vuelva a reunir para intentar dar respuesta"Que lo hagan sin prisa,porque estamos muy cansados", añadió."Cada vez que hay una catástrofe en este paísel Gobierno se pone enfrente de ellas y no les da la mano, los partidos se pelean y luego se olvidan de las familias y la sociedad tampoco grita con nosotros", concluyó Ripollés."Habrá cosas que aún tengamos que limar porque no estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo que es un paso más para que las familias podamos empezar a cerrar [el tema] no de cualquier manera, sino con la esperanza de que esa investigación pueda llegar a esclarecer lo máximo posible", añadió por su parte Miguel Sencianes, presidente de la asociación.El texto del Consejo de Estado, adelantado por publicado íntegramente por, destaca que la causa del accidente del Yak-42 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, además del hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y estrellar el avión contra el. El citado informe viene a corroborar, además, la responsabilidad del Ministerio de Defensa ya avalada en los documentos oficiales sobre el accidente.Según publicó este diario la semana pasada, una carta del entonces jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), el vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, confirma que había limitaciones económicas en la contratación de aviones. En concreto, Sainz-Rozas señaló en esa carta –fechada el 30 de junio de 2005– que la "sensibilidad política que se vivía respecto al conflicto iraquí (...) modulaba de arriba hacia abajo" su actividad diaria y que, en algunos casos, tenían incluso que esperar a que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) recibiera la autorización del ministro [Trillo] "para concretar los detalles de algunos vuelos (...) lo que inevitablemente producía improvisaciones con las consiguientes quejas de los destinatarios de la carga".Como reconoció el propio portavoz de Gobierno el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al, fue el propio exministro el que el jueves por la tarde pidió a Exteriores su relevo inmediato. Su marcha de Londres ya era un hecho. Pero lo que no estaba previsto es que fuese a ser ratificada el viernes y publicada en sábado en elagradeciendo a Trillo los servicios prestados. Esta comparecencia tiene, además, una lectura en clave interna puertas adentro del Partido Popular y del Gobierno. A las puertas del XVIII Congreso Nacional de los conservadores existe dentro del partido un debate sobre la conveniencia o no de Cospedal compagine su puesto de máxima responsable de un ministerio de Estado con el de número dos del PP.El enfrentamiento entre sectores rivales del PP es tal que en círculos conservadores se ha agitado la idea de que la filtración del informe del Consejo de Estado podría tener su origen en el entorno de la vicepresidenta del Gobierno,rival interna de la titular de Defensa. Ambos entornos lo niegan y reducen estos comentarios a la categoría de "rumores sin fundamento". En todo caso, en lo que sí hay unanimidad en el partido es en que la primera reacción de Cospedal, haciendo suyo el informe del órgano consultivo fue