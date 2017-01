Un afiliado de C's de Las Rozas, crítico por "la posición de centroderecha" del partido, se postula contra Rivera

Juan Carlos Bermejo, un militante de Ciudadanos (C's) de Las Rozas, se ha postulado para disputar a Albert Rivera el liderazgo del partido en las primarias que se celebran esta semana porque no está de acuerdo con laque ha adoptado el partido, entre otras decisiones "equivocadas" que ha tomado en los últimos meses.En declaraciones a Europa Press, Bermejo es consciente de que de momento no se ha presentado ningún inscrito más para disputar la presidencia del partido a Rivera pero considera que es el momento de hacerlo para "y cambiar la situación".El afiliado roceño ha asegurado que ha compuesto una candidatura con otros "militantes de base, gente normal que está viendo que", sin que participen en ella sectores críticos conocidos como TransC'sparencia –con los que tuvo el primer contacto telefónico anoche– o los afines a la eurodiputada Carolina Punset , con los que comparte muchos postulados."A grandes rasgos creo que la estrategia de Albert es equivocada para ganar el partido en las próximas elecciones. Ha perdido el foco del Movimiento Ciudadano y ya forma parte del aparato del Estado. En aquel movimiento –que dio origen al partido– buscamos contar con todo el electorado de clase obrera, media y trabajadora y no acabar en el centro derecha. Ha habido intentos en este sentido que fracasaron, como UCD y CDS", ha recordado.A este respecto, considera "un gran error estratégico" que se intente eliminar la referencia a la socialdemocracia del partido porque "precisamente lo que hay quey los 10 millones de abstencionistas, que son los únicos que pueden llevar a Ciudadanos a ganar las elecciones".Juan Carlos Bermejo ha criticado que Ciudadanos "haya creado estructuras endogámicas, que son costes para la sociedad, en el momento que como partido ha empezado a cobrar del Estado"., ha añadido.Por otro lado, ha criticado que C's haya facilitado los gobiernos al PP en la Comunidad de Madrid y al PSOE en Andalucía porque, a su juicio, "son lasdel país junto a la de Convergencia en Cataluña". "Yo hubiera exigido la Presidencia en Madrid, al estilo de lo que planteó Aguirre en el Ayuntamiento de la capital, y en Andalucía hubiera intentado poner de acuerdo al PP y Podemos para no permitir gobernar a Susana Díaz", ha explicado.