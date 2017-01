El diputado socialistaanunció este viernes que el PSOE registrará a lo largo del día en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno muestre su "a lo que el presidente Trump está haciéndole a México". Asimismo, aseguró que el próximo miércoles los socialistas introducirán en la sesión de control "el debate sobre Trump con el ministro de Exteriores". El anuncio llega después de que la Comisión Gestora del PSOE emitiera un comunicado en el que solicita la convocatoria de una Cumbre Iberoamericana extraordinaria entre los países de América Latina, y además un Consejo Europeo para dirimir la postura común de los países miembro de la UE ante el Gobierno de Trump. "Esta es una de las circunstancias históricas en las que el país tiene que decir dónde está", zanjó el socialista.Madina compareció este viernes en Ferraz junto al economista José Carlos Díez para presentar las líneas del nuevo proyecto que la formación está perfilando de cara al congreso de junio y que será "un debate para los afiliados", tal y como ha afirmado el propio Eduardo Madina. El bloque político, coordinado por el diputado vasco, se compondrá de tres ejes básicos. El portavoz en el Parlamento Europeo Ramón Jáuregui se encargará de trabajar sobre el tipo de izquierda socialdemócrata a la que aspiran "ante los desafíos de la globalización", mientras que el diputado Ignacio Urquizu coordinará la situación de España en la actualidad con "", y finalmente la consejera de Estado Amelia Valcárcel y el diputado malagueño José Andrés Torres Mora definirán la España socialista que imaginan de cara al 2020 en términos políticos.El proyecto socialista, a juicio de Madina, "actuará como una guía de oposición", porque en el Congreso ", y sucede todo lo que el PSOE quiere que suceda", frente a "otros partidos que no han tomado la iniciativa". Además, Madina prometió que su formación va a "avanzar más que nunca" y que abordará "debates que no hemos tenido al menos en los últimos dos años y medio en el ámbito de la política".El congreso que se celebrará en junio concluirá con "un PSOE como", factor que será "troncal". También los socialistas subrayan su defensa "de pertenencia a una única idea: la de ciudadanía", de un país "abierto frente a tentativas de cierres de fronteras, soberanías puras y rechazo al diferente". Finalmente, el PSOE apuesta por ser "un partido de mayorías", de forma que no presentará "un proyecto imposible, irreal y para minorías".Respecto a la vertiente económica, pilotada por José Carlos Díez, los socialistas no trabajarán por "cualquier empleo ni cualquier PIB", sino que aspiran a crear "un empleo digno y sostenible para el medioambiente", algo que Díez calificó como "el principal pilar del programa, lo que demanda la sociedad". En este sentido, incidió en la necesidad de "unacon altos salarios que permitan pagar buenos impuestos". Finalmente, en cuanto a las pensiones, Díez expuso su inclinación hacia una prolongación de la vida laboral, de forma voluntaria, "combinando la reducción de coste a la Seguridad Social, tanto para la empresa como para el trabajador".