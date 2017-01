Sánchez anuncia que dará la batalla por liderar el PSOE y carga contra la gestora

Críticas a la gestora

"Tratarán que nuestra voz no sea escuchada"

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez anunció este sábado, durante un acto celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) –el primero con militantes desde que el Comité Federal pusiera fecha al Congreso del partido–, queque la formación socialista celebrará en mayo para elegir al próximo secretario general del partido. "Es el momento de comprometerse, de dar lo mejor de nosotros mismos. Tengo más ganas y experiencia que nunca. Será un honor liderar vuestro proyecto político", afirmó Sánchez entre aplausos.El exlíder socialista anunció de esta manera que "la militancia" también presentará una candidatura, que se suma así a la anunciada hace dos semanas por el exlehendakari. "Hay compañeros que legítimamente han dado un paso para liderar el PSOE. Quienes apoyan a la gestora, también presentarán su candidatura", dijo en referencia a la actual presidenta de Andalucía,, que todavía no ha dado un paso al frente, aunque nadie duda en el PSOE que también será candidata. "Lo respetamos porque también nosotros pedimos respeto a nuestra decisión", apuntó Sánchez en este sentido.Con estas palabras, el ex secretario general de los socialistas pidió a los militantes una "masiva movilización" para "devolver" al partido "a la senda que nunca debió abandonar"., aseveró Sánchez. En este sentido, se mostró convencido, entre gritos de "¡Congreso!", en referencia al Congreso Federal que la formación celebrará el próximo mes de junio, de que "con el coraje y el compromiso" de la militancia conseguirán recuperar "el PSOE".En su discurso, aprovechó para cargar contra la gestora que gobierna el partido desde que Sánchez presentó su dimisión en el Comité Federal del pasado 1 de octubre. "Con todo el respeto,", afeó Sánchez a la gestora. Después de pedir un aplauso para todos aquellos diputados que se mantuvieron firmes en el "no es no" a Mariano Rajoy, Sánchez añadió que con la decisión de de facilitar un Ejecutivo del PP abrieron "una brecha profunda entre los socialistas".En este sentido, y "desde el respeto", el ex secretario general pidió a la gestora, que "no fuerce el voto a favor" de los Presupuestos Generales del Estado y que "no debilite los lazos de hermandad entre el PSOE y el PSC". Sobre esto último, Sánchez apostilló que los socialistas catalanesy que la gestora "no debe ni puede" negárselo, como tampoco "obligar a rogar el derecho" . "A partir del mes de junio, recuperarán su derecho a participar en las decisiones y la vida orgánica del PSOE, con voz y voto, sin necesidad de rogar el voto", aseguró.Durante los primeros minutos de discurso, Sánchez ya dejó algunas frases que abrían la puerta a la presentación de su candidatura: "No me tembló el pulso y no me temblará ante los casos de corrupción que puedan surgir". Sin embargo, el exlíder de los socialistas avisó de que el camino hacia "el auténtico cambio", el que "viene de abajo hacia arriba" y que él mismo liderará a partir de este sábado, no será sencillo. "Recibirá duras críticas,", apuntó, añadiendo a renglón seguido que hay "poderes" que no quieren que su proyecto "llegue a buen puerto".Sánchez estuvo arropado durante el acto por los diputados Odón Elorza, Zaida Cantera y Adriana Lastra; el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos; el alcalde de Dos Hermanas, el socialista Francisco Toscano; y el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE José Antonio Pérez Tapias., según informó Europa Press, el exlíder de los socialistas pronunció un discurso en el que apeló en reiteradas ocasiones a la importancia y fuerza que tienen las bases dentro de la formación.En este sentido, planteó las primarias como "un plebiscito" entre un PSOE "donde la militancia decida sobre las grandes cuestiones" o el PSOE "que facilitó el Gobierno del PP" y dejó al socialismo "en tierra de nadie". "Vosotros, compañeros,. Sois quienes hacéis posible el cambio. Sois la fuerza del socialismo", afirmó Sánchez, que recordó que serán las bases la que decidirán el "rumbo ideológico, el tipo de organización y el liderazgo". "La militancia es la máxima autoridad", sentenció.