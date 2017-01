Rajoy promete a las víctimas del Yak-42 una "satisfacción moral y jurídica"

info Libre

Podemos pide una comisión de investigación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , se ha reunido este martes con los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, que en el año 2003 acabó con la vida de 62 militares españoles. Los representantes de la asociación celebran que el equipo conservador apueste por una "" para las víctimas, pero mantienen su exigencia de "verdad y justicia".El encuentro se ha producido en el Palacio de la Moncloa a las 10:30 horas, y a él ha asistido también la ministra de Defensa,, quien el pasado 10 de enero ya prometió a las víctimas "un cambio de criterio" del Gobierno a la hora de asumir responsabilidades. La reunión tiene lugar casi un mes después de que el Consejo de Estado resposabilizara a Defensa –entonces liderada por el conservador Federico Trillo– del siniestro., portavoz de las víctimas, ha insistido en "poner en valor que Rajoy nos haya recibido". Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Defensa está "trabajando enque dé satisfacción moral y jurídica para las familias". Ripollés valora que el equipo de Gobierno esté "trabajando sin ningún tipo de condicionamiento político", aunque subraya que sus exigencias siguen apuntando a "la verdad y la justicia". "De los hechos tenemos que pasar al derecho", escenario en el que "esa resolución es fundamental", ha explicado.El abogado de la asociación,, ha señalado que el actual es "un momento difícil pero también esperanzador". En este sentido, ha solicitado que "la resolución recoja el conato fáctico equiparable al que hacíamos las familias en el 2004 y que el Consejo ha hecho suyo". La "dificultad", ha matizado, radica en "", la del Gobierno, "que hasta ahora ha sido de no admitir esa responsabilidad". El abogado ha incidido en que saludan y valoran "este esfuerzo, pero es un esfuerzo fundado en derecho, y hay una buena alfombra para que pueda transitar por ella: el informe del Consejo de Estado". Finalmente, ha señalado que, tras el recorrido penal y civil por los juzgados, "sólo queda esta resolución, que no tiene trascendencia económica, pero que sí la tiene en el relato jurídico y en el posible nexo de causalidad que tiene no haberlo hecho bien" en el momento de la tragedia.Ripollés ha sentenciado que, aunque Mariano Rajoy no ha pedido perdón de forma explícita, "es importante reconocer que la administración que rectifica es una administración que madura", y ha exigido que "en cuanto tenga la resolución, la ministra acuda al Congreso y en un pleno explique".El presidente del Gobierno ya reiteró en una entrevista a Onda Cero que suscribía "la intervención que tuvo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados", en la quepidió perdón a las víctimas"en nombre del Estado", y todo lo que su también secretaria general "ha dicho y hecho a lo largo de estas fechas". Este martes, en declaraciones a los medios, el presidente Mariano Rajoy expresó su deseo de queMientras tanto, el exministro de Defensa Federico Trillo, que abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado –adelantado por El País y publicado íntegramente por–, se prepara para incorporarse a su nuevo destino como letrado mayor del citado organismo consultivo. Inicialmente, él aseguró que ocuparía el cargo de letrado mayor decano, un puesto que, como ya explicó este diario, no existe en el organigrama de la institución. Seráadscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo. El vicepresidente de la asociación, Francisco Cardona, denunció que Trillo "no debe ocupar un cargo público y menos como letrado en el Consejo de Estado".La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos,, considera que los gestos del Gobierno con los familiares de las víctimas "son importantes aunque lleguen tarde" pero han pedido poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente."Cuando se trata dey de asegurar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, los gestos son importantes, pero no es lo único. No es suficiente. Ahora toca que nos comprometamos a hacer una comisión de investigación", ha señalado.En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montero ha señalado la necesidad de que aparezcany de que se conozca "cómo y por qué se produjo el accidente pese a las alertas que se estaban dando" por parte de algunos mandos militares.La dirigente estima que los partidos deben hacer "" y que todavía "tienen que pasar muchas más cosas para aclarar la verdad", pese a que los gestos del Gobierno de Mariano Rajoy y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal "son importantes" y eso "es importante reconocerlo". Con todo, ha asegurado que "no ha sido mérito de ningún partido que se produzcan" los gestos de reconocimiento, sino que es "mérito de las víctimas que llevan tantos años luchando contra viento y marea".