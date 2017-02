info Libre

El PP ha iniciado este viernes en Madrid susin ningún debate sobre el liderazgo de Rajoy ni grandes debates ideológicos. Sigue enminuto a minuto el cónclave de los conservadores:La ministra de Defensa,, ha sacado pecho del trabajo de los últimos años ante la corrupción protagonizada por miembros de este partido o personas relacionadas con él, y ha asegurado que en un primer momento les pareció "imposible" lo que estaban conociendo. "Y por eso en alguna ocasiónClaro que otros nunca han sido ágiles, también quiero recordarlo", ha indicado.Rafael Hernando, sobre el congreso de Podemos: "Andany dispuestos a sacrificar a un niño". El portavoz del PP en el Congreso ha definido Vistalegre II como una "cruenta batalla de tronos que sólo representa lo peor de la política".El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y alcalde de Salamanca,, ha presumido este viernes de haber actuado con "contundencia" ante los los casos de corrupción que han afectado al partido. "No nos ha temblado la mano", ha enfatizado.En su discurso ante el plenario, para presentar el informe de gestión de sus casi cinco años al frente del comité disciplinario, Mañueco ha admitido que han vivido un periodo "complicado", pero ha subrayado que durante estos cinco añosMañueco ha admitido que "algunos" de esos asuntos han sido "muy delicados" y de "gran repercusión" mediática, pero han tomado decisiones, de acuerdo con los Estatutos del PP". "No nos ha temblado la mano, pero también con absoluto respeto a los derechos de los expedientados y a la presunción de inocencia de los militantes", ha manifestado. La cúpula del PP vende orgullo de partido el día que los cabecillas de Gürtel son condenados a cárcel . "Creo que el partido ha pasado momentos difíciles porque siempre nos toca apencar con lo peor", ha señalado Rajoy​​​​​​. Esta misma línea ha defendido Cifuentes, quien ha afirmado que el PP tiene que afrontar este congreso "con humildad, pero con orgullo y con la cabeza muy alta". Aseguró que el partido que lidera Mariano Rajoy "ha aportado estabilidad en la política, eficacia en la economía y medidas sociales para seguir avanzando".El presidente de la Xunta de Galicia,, ha evitado pronunciarse sobre si a él le gustaría que se creara la figura del coordinador para apoyar a la secretaria general en el día a día del PP. "Es al presidente al que le corresponde. Dejemos que haga su equipo", ha insistido sobre la continuidad deen la secretaría, ahora que también ocupa el cargo de ministra de Defensa. De este modo, ha vuelto a dejar en manos de Rajoy este asunto, recordando que la decisión es responsabilidad exclusiva del presidente del partido. "No es un problema de fe", ha respondido.Aguirre, sobre"Le vi ayer y me dijo que no iba a venir". La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del partido en la Comunidad, ha asegurado que echará de menos al expresidente del partido en el Congreso del PP.Aguirre ha sido preguntada por la ausencia por primera vez del expresidente del Gobierno y del PP. ¿Le echará de menos? "Pues sí, la verdad es que sí", ha admitido la dirigente madrileña. Preguntada a continuación sobreen participar en este congreso, Esperanza Aguirre ha respondido que cree que no.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que espera, sobre el caso Gürtel, que la Justicia actúe cuanto antes y determine quiénes son los responsables de este presunto caso de corrupción para que paguen "lo antes posible" y "este asunto termine de una vez". Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Congreso Nacional y preguntada por la primera sentencia del caso Gürtel en su vertiente valenciana.El presidente del Gobierno y del PP,, ha asegurado este viernes que el Partido Popular intenta servir a España, una tarea en la que "a veces" acierta y otras se "equivoca". Eso sí, ha subrayado que su formación responde ante los españoles.esperará a este sábado para anunciar los nombres de los miembros de la cúpula del partido y revelar si mantiene como secretaria general a María Dolores de Cospedal. "Mañana, mañana", ha dicho Rajoy a los periodistas en una conversación informal mientras paseaba por las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid, donde ha arrancado el 18 Congreso del Partido Popular.La presidenta madrileña,, ha asegurado que no hay "ninguna preocupación" en el PP por las primeras condenas judiciales sobre el caso Gürtel sino más bien "", es decir, "tranquilidad", porque "ya por fin la justicia comience a fallar".