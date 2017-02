La oposición pide en bloque a Pedro Antonio Sánchez que explique cómo accedió a la información reservada de la Fiscalía

Los tres grupos que ejercen la oposición en la Asamblea de Murcia –PSOE, Podemos y Ciudadanos– exigieron este jueves al presidente de la Comunidad,, que explique cómo supo que los cuatro fiscales jefe del Supremo se habían opuesto en bloque a que se le investigue en la Operación Púnica cuando la información todavía no había trascendido a la opinión pública.Fuentes oficiales de las tres formaciones aseguraron que sus respectivos parlamentarios instaron a Sánchez a desvelar quién le transmitió ese dato. Pero el jefe del Ejecutivo murciano "se salió por la tangente", en palabras de un portavoz de Ciudadanos. La formación naranja sostiene al PP en el Ejecutivo de Murcia "Siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley", contestó en la tarde de este jueves Pedro Antonio Sánchez a la oposición en la sesión de control al Consejo de Gobierno en la Asamblea Regional. En ese debate, PSOE, Podemos y Ciudadanos le interrogaron por la Operación Púnica y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, pidió explicaciones sobre su participación en la trama. El presidente regional negó haber participado en ella "y dijo que hay partidos políticos que "prefieren el linchamiento a conocer la verdad". Incluso llegó a aludir las facturas que, de manera irregular, cargó hace unos meses la formación naranja a la Asamblea como gastos electorales. "A todos nos preocupó, pero dijimos que tenían derecho de defenderse", indicó el líder del Ejecutivo murciano antes de añadir que el Tribunal de Cuentas determinó que, al haber devuelto el dinero, no se les podía imputar responsabilidad contable. "Fuimos justos y confiamos en la justicia", sentenció.El portavoz de Podemos,, se interesó por si el presidente cumplirá con el artículo de la Ley de Transparencia que indica que debe dimitir "en el momento en que sea imputado". El presidente le contestó que la formación morada "vuelve a traer bolsas de basura a la Asamblea", incidiéndo en que "no gana nada y esto tampoco lo va a ganar".Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario y líder regional,le inquirió sobre si considera que los supuestos delitos que le atribuye el juez de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos se deben a errores administrativos. "Lo que no se puede demostrar no existe", replicó Sánchez, quien reprochó a los socialistas la "estrategia" de denunciar en los juzgados a cargos públicos del PP. Según precisó, en los últimos años se ha denunciado a más de 80 cargos públicos, pero las sentencias "siempre han dado la razón" a los conservadores.Horas antes del debate parlamentario, Ciudadanos pidió al presidente regional "el máximo respeto a lay que mantenga "la estricta separación de poderes sobre la que se fundamenta nuestra democracia". Así se expresó el portavoz de la formación, Miguel Sánchez, tras conocerse que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación. El dirigente naranja consideraque se pudieran estar dando estos hechos, y remarcó que "hay que dejar trabajar a la justicia con absoluta libertad".Por su parte, el socialista González Tovar calificó deel asunto del informe del fiscal oponiéndose a la investigación. A su juicio, conforme dan explicaciones "se evidencia más que estamos ante un cambalache indigno de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática, en la que todos somos iguales ante la ley". En este sentido, mostró su "estupefacción" ante las declaraciones del ministro de Justicia,, en las que dice que el documento pasó "por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto [al presidente de la Región de Murcia]". Una cuestión sobre la que el PSOE preguntará en el Congreso de los Diputados para esclarecer por qué el presidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez tiene información privilegiada de la Fiscalía sobre la actitud que tienen determinados fiscales en torno a un tema que le afecta judicialmente.El portavoz socialista agregó que, por muy aforado que esté un cargo público,y menos disponer de un Ministerio que trabaje para librarle del peso de la ley". "Digo esto con profundo dolor y porque desde el PSOE no entendemos qué está pasando", zanjó.