30 organizaciones en Zaragoza

Las Marchas de la Dignidad han tomado una vez más las calles de ciudades de toda España, esta vez para defender de la Unión Europea y el Gobierno la hucha de las pensiones, "la que ellos atracaron", defienden los convocantes. Además de su rechazo al Pacto de Toledo , también exigen lalaborales, lapara "todos los presos detenidos y procesados por luchar" y la necesidad de, reivindicaciones que mantienen casi tres años después de la primera movilización del colectivo En Madrid, un millar de manifestantes recorrieron el centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol coreando consignas como, "las pensiones no se venden, se defienden" o "libertad encerradas por luchar". A la pancarta de cabecera,, le siguieron muchas otras en las que se podía leer "Contrato-basura, esclavo-libre", "Nos roban hasta la hucha" oEn el momento de la llegada a Sol, se leyó el manifiesto Es tiempo de luchar, en el que se recalcó que el "sigue estando igual de vigente que en 2014 ya que hoy, aseguran, hay más razones que nunca para protestar por razones como el "crimen de los desahucios", el encarecimiento de la electricidad y el agua, las privatizaciones en el sector público, la precariedad laboral o la cada vez mayor desigualdad social. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han sido señalados una vez más como: son el "instrumento que usa el capitalismo en crisis contra los trabajadores".De la misma forma, acusan a fuerzas políticas y grandes sindicatos dey "no tener el valor de exigir no pagar la deuda".En, centenares de personas participaron en la marcha por las calles del centro de la ciudad. La convocatoria puso el foco, además, en la defensa de servicios públicos como la sanidad o la enseñanza, el aumento de la pobreza infantil, una prestación "suficiente a través de una renta básica", el freno de los cortes de luz y la oposición a los tratados internacionales"Ocupamos las calles para decir no al pago de la deuda, no al cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del pacto del PSOE y el PP, con el que reformaron el artículo 135 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago de la deuda, a los especuladores internacionales, antes que a las necesidades de la población", reivindicaron los titulares de la concentración, informa Europa Press.La manifestación, en la que participaron 30 organizaciones, partió al mediodía de la plaza de Glorieta Sasera de Zaragoza para finalizar en la plaza del Pilar, frente a laEn declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar la protesta, el portavoz de las Marchas de la Dignidad,, subrayó que las pensiones son "un elemento fundamental" para asegurar una buena calidad de vida a los ciudadanos, sobre todo cuando la crisis económica ha supuesto una caída deen los salarios de los trabajadores, informa Europa Press.Así, criticó las declaraciones realizadas por el gobernador del Banco de España,, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que proponen alargar la vida laboral: "No tiene ninguna lógica que se diga que hay que trabajar más tiempo, no tiene sentido subir y bajar por andamios a los 70 años". También descartó que los trabajadores puedan completar sus pensiones con seguros privados, puesto que los sueldos sonEnunas mil personas se congregaron en los jardines de Méndez Núñez tras recorrer varias calles de la ciudad bajo el lema de "Pan, trabajo y techo".Estas marchas recibieron la semana pasada el apoyo de los plenos de los ayuntamientos de Santiago de Compostela y A Coruña, criticando el "robo de la hucha de las pensiones" y reclamando la que "revalorización de las pensiones sea automática para no sufrir pérdida adquisitiva".Las manifestaciones de este sábado forman parte de un calendario de movilizaciones que culminará elendesde diferentes lugares del país.