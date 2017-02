Ciudadanos evita poner fecha a su ultimátum al presidente de Murcia pero insiste en que debe dejar el cargo

La portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha evitado este lunes poner una fecha límite a su ultimátum al presidente de Murcia , Pedro Antonio Sánchez,, aunque ha insistido en que el PP debe proponer un candidato alternativo, según ha informado Europa Press.En rueda de prensa, Arrimadas ha explicado que Ciudadanos seguirá exigiendo la dimisión de Sánchez en cumplimiento con la ley de transparencia de Murcia, ely su propio compromiso. Pero no ha adelantado hasta cuándo mantendrán su petición sin obtener una respuesta positiva ni qué harán si se resiste a dimitir.El partido liderado por Albert Rivera tendrá una reunión este jueves con el propio Pedro Antonio Sánchez y en ella le reiterarán su exigencia de que dé un paso atrás. Le recordarán que ya no sólo la oposición pide su dimisión, sino que también lo hacen, como su antecesor en el cargo, Alberto Garre."Nosotros no vamos a dar sorpresas. Estamos apelando a lo que firmamos y cumplimos con nuestra palabra", ha adelantado Arrimadas, que ha explicado que Ciudadanos apuesta por la estabilidad de la comunidad pero quiere que el PP proponga un candidato alternativo.A su juicio, "lo preocupante" es elde los populares. "¿No tienen a nadie preparado para gobernar Murcia que no esté imputado por corrupción?", ha preguntado "convencida" de que no es así y finalmente el PP "cumplirá su palabra".En este contexto, la portavoz de Ciudadanos no ha querido adelantar cuál sería su postura en caso de que el PSOE y Podemos decidan presentar una"No valoramos hipótesis", se ha limitado a reseñar al tiempo que ha insistido en que su partido apuesta por la estabilidad.