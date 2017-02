Correa se ofrece a colaborar con la Fiscalía en un intento de rebajar sus penas de cárcel

Financiación del PP valenciano

El abogado defensor del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa , se ha puesto en, reconociendo los hechos en los que ha participado y reparar los perjuicios económicos, para así buscar "circunstancias atenuantes" de sus futuras condenas.Así lo ha explicado el propio abogado, Juan Carlos Navarro, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha dejado claro que "" pero que sí "están hablando".El abogado ha precisado que en cuanto se conoció la primera sentencia de la macrocausa -los amaños de Fitur-, que, él se puso en contacto con la Fiscalía. Además, solicitó que "en comisión rogatoria se consignen 272.000 euros", para hacer frente al perjuicio. De hecho, ha dejado claro que su pretensión es reparar los perjuicios que se declaren consignando responsabilidades civiles.Navarro ha puntualizado que él no defendió a Correa en el juicio de la pieza Fitur que se celebró en Valencia, debido a que renunció por diferencias en la defensa, pero quepara el resto de las causas pendientes.En todo caso, ha señalado que en la próxima pieza, relativa a la financiación del PP de Valencia , que comenzará a juzgarse el 13 de marzo,va a llegar Correa en el reconocimiento de hechos. "Hay que respetar los pasos", se ha limitado a decir.Por último, ha insistido en tachar de "desproporcionado" que su cliente esté en prisión preventiva tras su primera condena , porquea raíz de unos hechos cometidos hace más de 10 años. En cambio, cree "ajustado a Derecho" que ni el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ni el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato tengan que ingresar en prisión preventiva, puesto que es "una medida excepcional".