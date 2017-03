La empresa pionera en ocultar el sexo en el currículum eleva del 12% al 36% la contratación de mujeres

En Comú pide voluntad política

El drama "no está en las cifras"

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado este miércoles que ya existe una empresa española en la que se ha implantado el currículum en el quey que este proceso ha elevado la contratación de mujeres en la compañía de un 12 a un 36 por ciento.Este currículum oculto ha sido una de las primeras medidas adoptadas por la ministra tras su llegada al Gobierno, el pasado mes de noviembre, y tiene como objetivo unaeliminando la discriminación hacia la mujer y hacia otros colectivos, como puede ser el LGTBI. Así, el currículum no incluye los datos personales del trabajador, sino sólo sus méritos académicos y profesionales.Durante su intervención en el Pleno del Congreso de este miércoles, Montserrat ha explicado que el trabajo de su departamento en este tema es "implementar esta medida" en las empresas, empezando por aquellas que tieneny extendiéndola después a todas las demás. En este sentido, ha señalado que la mayoría de compañías con las que han hablado han acogido "muy bien" la idea.La ministra ha defendido este tipo de medidas como medio paraque, a su juicio, "no son sanas". En este sentido, también ha hecho un repaso por las diferentes decisiones que el Gobierno del PP ha llevado a cabo en los últimos cinco años en materia de Igualdad La intervención de la titular de Sanidad en la Cámara Baja es consecuencia de una interpelación urgente de En Comú Podem acerca de laque sufre el colectivo LGTBI en España. La defensora de esta iniciativa, Mar García Puig, ha criticado que las personas de este colectivo tengan que estar siempre "en estado de alarma" porque las agresiones se repiten y, a su juicio, "no existe voluntad política para acabar con ello".La diputada, ha señalado que el perfil del agresor en España es el de un hombre de 30 años que no pertenece a ningún grupo organizado. En su opinión, es elque está "instaurado en el educación" del país desde hace décadas. "¿Es consciente del vínculo del machismo y LGTBIfobia?", ha preguntado García Puig a Montserrat, para pedirle que escuche a los afectados y "no ignore" sus demandas.García Puig, que sólo ha utilizado su primer turno de intervención, ya que el segundo coincidía con la convocatoria de paro por el Día Internacional de la Mujer , también ha trasladado a la ministra de Sanidad su preocupación por lasobre los problemas que sufren las personas LGTBI.Así, ha señalado que, según informes de organizaciones europeas, sólo se llega a conocer un 10 por ciento de losy ha criticado que no exista ningún informe oficial del Gobierno en el que se analice el tema. "Cómo podremos ayudar si no podemos conocer el problema", ha apuntado.Ante la petición de datos, Montserrat ha señalado que, el pasado 2 de marzo, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad presentó un informe sobre laen materia de empleo en España.En él, según ha apuntado, se recoge "el temor" yque aún existe entre algunas personas sobre su condición sexual "por miedo al despido". "Sobre esta base vamos a seguir impulsando medidas para remitir definitivamente esta situación", ha concluido.