Millet: "Ferrovial hizo donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública"

Bodas para promocionar el Palau

Viajes privados

Cuestiones previas

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet ha afirmado este miércoles que la constructora FerrovialLo ha dicho a preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, y ha recordado que esto–en la que reconoció, en parte, que él y su exmano derecha, Jordi Montull, expoliaron la institución–.La Fiscalía considera que CDC se financiaba ilegalmente recibiendo fondos de la constructora quepero que, en realidad, respondía a la adjudicación de obras públicas por parte de instituciones que controlaba el partido.Millet también ha justificado durante su declaración como acusado que la institución musicalpara promocionar la entidad, según ha informado Europa Press.Millet, a preguntas del fiscal EmilioSánchez Ulled, ha confesado en la Audiencia de Barcelona que las bodas las pagó íntegramente el Palau y ha admitido: "También ha revelado que su hija Clara y sus suegros –– no querían celebrarlo en el Palau, pero que desde la institución se lo pidieron "para que la gente sepa que s epueden hacer bodas".Ha destacado que, gracias a que sus dos hijas se casaron en la institución en 2000 y 2002,, porque los invitados que hizo venir no eran solo familia, sino que el 80% eran patrono y empresarios a través de los cuales buscar posibles clientes.Millet también ha reconocido que pagó viajes privados familiares con fondos del Palau –– aunque ha insistido en que su mano derecha, Jordi Montull, se encargaba de los detalles de cómo se abonaban."Era el director Montull el que lo hacía con una agencia de viajes. Él era director general", ha explicado Millet, que ha advertido, sin embargo, que el que hicieron a México fue porAl principio de su declaración, Millet también ha considerado un "error brutal" haber hecho otras suntuosas en sus casas a costa del Palau y haber adjudicado un bonus de 800.000 euros anual.En concreto, ha asegurado que lo dijo en su declaración de 2009 "lamentándolo mucho". Al ser preguntado si estas obras las acometieron empresas proveedoras habituales del Palau, Millet ha descargado la responsabilidad en el que era su mano derecha, Jordi Montull:Al inicio de la sesión, la magistrada ha resuelto cuestiones previas planteadas por las partes la pasada semana , dejando para la sentencia valorardel material informático incautado en el ordenador de la secretaria de Millet, Elisabet Barberá.Durante este trámite, ha considerado que la Fiscalía y la acusación popular pueden acusar por un delito societario –pese a que no hay denuncia del afectado– porque en este caso afecta al interés general, al afirmar que precisamente el objeto del juicio es que, lo cual afecta al interés general porque los partidos "son el cauce de representación" de las mayorías que conforman parlamentos y gobiernos.