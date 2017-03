Cospedal, partidaria de duplicar el gasto en Defensa: "Todo son ventajas"

"No podemos confundirnos"

Ley de sostenibilidad de la defensa

Los documentos sobre el Yak son "difíciles de encontrar"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este jueves que "si no hay seguridad, no se pueden ejercer los derechos y libertades" y, por tanto, "no se puede vivir en democracia". "No hay inversión más segura que la que hacemos en seguridad.Todo son ventajas", ha añadido.Según ha informado Europa Press, Cospedal ha remarcado que la principal tarea del Gobierno esespañoles, de modo que ha subrayado que "si por planteamientos políticos equivocados" se descuida el gasto defensivo, "de poco va a servir todo lo que se invierta en desempleo o sanidad pública".Así se ha pronunciado la ministra en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde también ha advertido de que "de poco va a servir" que se incremente el presupuesto en defensa al 2% del PIB –como han acordado los países de la OTAN–, "si no hay un rearme de valores", ya queCospedal se ha pronunciado de este modo para hacer frente a la "ideología totalitaria" que representa el terrorismo yihadista, que considera la mayor amenaza para la civilización occidental. "No nos limitamos a vivir en democracia;No nos limitamos a vivir en libertad; sentimos la libertad como algo propio. Esta es la gran diferencia y la gran brecha que nos separa de los que quieren acabar con nuestro modo de vida. Vivimos tiempos de confusión y nosotros no podemos confundirnos", ha resaltado.La ministra ha dicho que no cree que una religión alimente más el terrorismo que otras, sino que "el fanatismo y usar la religión para matar es lo que es malo". Si somos defensores de la libertad, lo somos de todo. Y condeno rotundamente los ataques a la libertad y las creencias. Creo que, muchas veces, de no defendernos a nosotros mismos pasa lo que pasa. Pero, ha añadido.Aparte del, la ministra ha afirmado que la sociedad occidental se enfrenta a otros desafíos como los populismos o los regímenes aislacionistas, y ante todo esto ha apostado por seguir realizando esfuerzos para "sentirse fuerte".En este contexto, ha ensalzado los pasos que se están dandodirigidos a reforzar la seguridad y la defensa, pasos en los que, según ha asegurado, España es "uno de los más firmes anclajes" en una y otra organización."España quiere estar ahí, queremos dar un paso hacia adelante. Esto no contribuye sólo a que España tenga más potencial, sino que va a. La Europa de la defensa y la seguridad es el mejor baluarte para una OTAN fuerte en Europa", ha explicado."España es una nación comprometida con la seguridad internacional y uno de los más firmes eslabones del vínculo transatlántico. Si queremos seguir siendo fieles a los valores que hemos conquistado, tenemos que mantener un alto nivel de compromiso, que se basa en hechos", ha apuntado.Estos hechos, ha dicho, son los compromisos adquiridos con los países aliados de ir aumentando progresivamente el gasto en defensa. Para ello, confía en poder sacar adelante esta legislatura una, sobre todo porque, según ha recordado, PSOE y Ciudadanos también lo plantearon en sus programas electorales.Con esta ley, Cospedal pretende asegurar las capacidades de las Fuerzas Armadas en un largo plazo para que puedan dar respuesta a las necesidades operativas, pero tambiéna los propios militares. "Estamos jugando con las carreras de muchas personas", ha recalcado.Eso sí, también ha querido dejar claro que, al tiempo que es necesario ir subiendo progresivamente el gasto en defensa hasta alcanzar al menos el 2% del PIB en 2025, los países de la OTAN tienen que ponerse de acuerdo en los "baremos de medición" de lo que se invierte, sabiendo "qué se considera qué es gasto en defensa y qué no lo es".Sobre el caso del accidente del Yak-42 y la rectificación que hizo el Gobierno asumiendo la responsabilidad patrimonial , Cospedal ha dicho quecon respecto a la búsqueda de documentación que ha iniciado su departamento con el objetivo de clarificar las irregularidades del vuelo."La tarea de búsqueda de documentación en el ministerio no ha terminado porque hay algunos documentos que ahora se piden que nunca se pidieron y son difíciles de encontrar", ha indicado.Eso sí, Cospedal considera que lo que sí se ha clarificado es que el vuelo del Yak-42 "no se llegó a pagar porque nunca llegó a su destino", una información que, según ha asegurado, ya se conocía, pero "no se quiso aclarar".En cualquier caso, la ministra de Defensa ha remarcado que, para ella, "lo más importante es que las familias de las víctimas sientan que el reconocimiento de su país es auténtico", pues los 62 fallecidos "fueron militares que dieron la vida por su país" y por ello se les debe "toda la consideración y el respeto".