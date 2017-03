info Libre

Retrasos en las afiliaciones

El equipo de @sanchezcastejon pide reunirse con la gestora para tratar, entre otros, "el estado de los diferentes procesos de afiliación". pic.twitter.com/TYmmNoPFA9 — Ibon Uría Molero (@iuriamolero) 14 de marzo de 2017

La candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE considera que existen dudas razonables de si los otros dos aspirantes a liderar el partido, Patxi López y Susana Díaz, han empleadoEn declaraciones a Santos Cerdán , miembro del equipo del ex secretario general —y también Secretario de Organización de la federación navarra del PSOE— afirmó tenerpara costear actos de López o Díaz.Cerdán insistió en que, mientras que la candidatura de Sánchez es "bien transparente" y se financia a través de las aportaciones de militantes y simpatizantes —su crowdfunding ha recaudado ya más de 77.000 euros —, existen"Nosotros nos financiamos con el crowdfunding. Eso es bien transparente, porque cada compañero que dona tiene el justificante de su donación y se sabe a dónde va cada euro. Pero", señaló a este diario.El integrante del equipo sanchista citó específicame el acto celebrado con alcaldes y concejales socialistas a comienzos de febrero en Madrid, que estuvo organizado por el regidor de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, y protagonizado por la andaluza Susana Díaz Por lo demás, Cerdan entregó este martes en la sede del PSOE una carta dirigida al presidente de la comisión gestora , Javier Fernández, donde la candidatura del exlíder socialistacon la dirección interina del partido.En el escrito se cita la necesidad de abordar, entre otras cuestiones,y "otros asuntos" concernientes al proceso de primarias. También se recuerda a la cúpula provisional del PSOE la necesidad de "garantizar las condiciones de igualdad, equidad, transparencia y de respeto" a todas las candidaturas.Cerdán explicó que al equipo de Sánchez le constan. Hay, por ejemplo, personas que han querido afiliarse al PSOE y a las que no se le ha dado respuesta, y nuevos afiliados a los que aún no se les ha cobrado la primera cuota, según esta candidatura, lo que podría significar su exclusión del censo de las primarias.Por todo ello, el miembro del equipo del ex secretario general consideró que" para tratar estas cuestiones. El escrito remitido al partido fue registrado hacia las 9.30 horas de la mañana de este martes. La candidatura de Sánchez está a la espera de una respuesta por parte de Ferraz.